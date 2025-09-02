MINACCE DI MORTE A SILVIA SARDONE, IL SINDACO ROBERTO DI STEFANO: “VERGOGNOSI INSULTI CONTRO LA NOSTRA FAMIGLIA. NON CI PIEGHIAMO ALL’ODIO IDEOLOGICO: AVANTI CON CORAGGIO IN DIFESA DEI NOSTRI VALORI”

(mi-lorenteeggio.com) Sesto San Giovanni, 2 settembre 2025 – “Esprimo la mia più ferma solidarietà a Silvia per le vergognose minacce ricevute e i gravissimi insulti nei confronti dei nostri figli e della sua famiglia per le sue battaglie politiche. Voglio ribadire con forza un concetto che non cambierà mai: non faremo un passo indietro di fronte a chi diffonde odio, violenza e intimidazioni, come accaduto in passato nei suoi confronti e della nostra famiglia. Nessuno dovrebbe subire attacchi così violenti per le proprie idee, soprattutto quando queste riguardano valori imprescindibili come la sicurezza dei cittadini, la tutela delle forze dell’ordine e i diritti delle donne. Questo è il volto di chi preferisce l’odio alla civiltà, la violenza al rispetto. Sono certo che Silvia non si farà intimidire e proseguirà le sue battaglie con ancor più determinazione. Il coraggio di chi difende i principi fondamentali della nostra società è invincibile e cresce più forte di fronte agli insulti e alle minacce. Non ci piegheremo all’odio ideologico, il nostro impegno proseguirà senza sosta” – così in una nota stampa il sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano.

