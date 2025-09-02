MIRASOLE IN FESTA: DUE GIORNI TRA ARTE, CUCINA E SPETTACOLO IN ABBAZIA PER TUTTA LA FAMIGLIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 settembre 2025 – Con l’obiettivo di creare un punto d’incontro tra cultura, divertimento e riscoperta dei sapori della tradizione, l’Abbazia di Mirasole – da poco riaperta al pubblico dopo che i lavori di riqualificazione ne hanno permesso di migliorare l’accessibilità, la sicurezza e la sostenibilità – si prepara ad accogliere grandi e piccoli nel corso di un intenso weekend all’insegna del gioco e della solidarietà.

Le giornate di sabato 13 e domenica 14 settembre 2025 saranno articolate in una ricca programmazione di attività rivolte a tutte le età: tornei sportivi per bambini, una caccia al tesoro digitale organizzata da Malastrana Eventi e, ancora, laboratori artistici e attività olistiche come lezioni di yoga e bagni sonori. Queste soltanto alcune delle iniziative a cui la comunità locale sarà chiamata in occasione dell’appuntamento di fine estate.

Ampio spazio, infatti, sarà anche dedicato alla cultura con concerti e spettacoli teatrali: in particolare, la prima serata sarà animata dalle performance di musica dal vivo di The Leading Guy, i Les Enfantes, il trio musicale MOAI e i cantautori Furia e MAD-A.

L’anteprima della mostra “Humilis Lana” a cura di Elisabetta Viganò con esposizioni di attrezzi originali, documenti e quadri illustrativi racconterà il mondo delle fibre tessili naturali e della loro cura, mentre il Mercato delle Associazioni sarà il cuore pulsante della due giorni, ospitando realtà del terzo settore e offrendo un’occasione per conoscere da vicino progetti artigianali e attività solidali.

Non mancheranno la diversificazione della proposta gastronomica: un’atmosfera conviviale e accogliente farà da contorno a brunch, pranzi, aperitivi e cene curati dalla Locanda Mirasole. In più, la corte agricola sarà aperta ad accogliere i visitatori anche per dei pic pic conviviali sul prato verde.

“Manifestazioni come questa, legate alla promozione culturale del territorio e alla valorizzazione delle realtà creative e artigianali che animano già gli ambienti dell’Abbazia, permettono di riscoprire l’Abbazia come spazio vivo e aperto, capace di unire persone e passioni diverse. La varietà delle attività proposte, l’offerta gastronomica e i momenti di intrattenimento culturale, è pensata per coinvolgere famiglie, giovani e adulti in un’esperienza unica tra cultura, socialità e intrattenimento” – commenta Luca Capelli, Presidente di Progetto Mirasole.

Fondazione Progetto Mirasole

Dal 2016 Fondazione Mirasole preserva e valorizza lo straordinario patrimonio storico dell’Abbazia di Mirasole, a Opera (MI) creando opportunità concrete di inclusione sociale e lavorativa per le persone in situazione di fragilità e vulnerabilità del territorio, come disoccupati, detenuti prossimi al reinserimento e migranti. Nell’Abbazia di Mirasole la Fondazione offre servizi di ristorazione, accoglienza e organizzazione di eventi culturali. L’abbazia ospita anche uno spazio di co-housing per nuclei mamma-bambino. La Fondazione dispone anche di una cucina industriale che prepara circa 6.000 pasti al giorno per enti del Terzo Settore, oltre a un team specializzato in manutenzioni e sanificazioni.