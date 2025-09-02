“Seminatori di futuro”: sabato 6 settembre in Duomo il Giubileo della Scuola a livello diocesano, con l’Arcivescovo Delpini

PRIMA DELLA CELEBRAZIONE, LE TESTIMONIANZE DI MARCO BALZANO, SCRITTORE E DOCENTE, E DI ALCUNI STUDENTI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 settembre 2025 – A pochi giorni dalla ripresa delle lezioni scolastiche, sabato 6 settembre, alle 15.30, il Duomo di Milano ospiterà il Giubileo della Scuola a livello diocesano, un momento di incontro e riflessione e di preghiera aperto a insegnanti, educatori e dirigenti provenienti da tutto il territorio ambrosiano.

L’appuntamento, dal titolo “Seminatori di Futuro”, sarà aperto dalle testimonianze del docente e noto scrittore Marco Balzano, autore di romanzi che hanno vinto importanti premi letterari, e di alcuni studenti, che racconteranno come il percorso scolastico sia stato per loro un sostegno decisivo per affrontare situazioni personali difficili e per ritrovare una prospettiva di futuro.

Seguirà una celebrazione presieduta dall’Arcivescovo durante la quale mons. Delpini benedirà i presenti in vista dell’inizio dell’anno scolastico. Ad animare questo momento giubilare i ragazzi della Color Orchestra dell’Istituto Comprensivo del Preziosissimo Sangue di via Padre Placido Riccardi 5 (Milano).

«La scuola – spiega don Fabio Landi, responsabile per il Servizio per la Pastorale scolastica,- può sembrare spesso un luogo demotivante, incapace di intercettare le sfide attuali e l’interesse degli alunni, lasciando insegnanti e studenti a fare i conti con difficoltà nuove e complesse. Eppure, gli stessi ragazzi sono una sorprendente riserva di freschezza e novità, che invita a rimettersi in gioco e a scoprire risorse inaspettate. Essere insegnanti significa credere nella bontà del seme e nella fecondità della terra: come nella parabola evangelica, un raccolto inaspettato ripaga ampiamente ogni fatica. Nei suoi momenti migliori, la scuola è un circolo virtuoso di speranza. Sabato sarà l’occasione per ricevere dall’Arcivescovo un augurio speciale per un buon inizio d’anno scolastico, ricordando che questo anno giubilare è dedicato proprio alla speranza».

Al termine dell’incontro, quanti lo desiderano potranno partecipare, alle 17.30, sempre in Duomo, alla Messa vigiliare, che non sarà presieduta dall’Arcivescovo.

La celebrazione delle 15.30 e la successiva Messa delle 17.30 saranno trasmesse in diretta su streaming su www.chiesadimilano.it e sul canale YouTube Chiesadimilano.

