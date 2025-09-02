Vacanze finite, a Milano riprendono gli appuntamenti con Il Buono in Tavola 1 e 2

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 settebre 2025 – Martedì 2 e giovedì 4 settembre tornano gli appuntamenti con Il Buono in Tavola: in piazza Sant’Eustorgio e in via Ansperto (nei pressi della chiesa di San Maurizio in Monastero Maggiore) prodotti agricoli lombardi raccolti poche ore prima.

Dalle 8,30 alle 13,30 sui banchi del mercato pane e prodotti da forno, verdura e frutta fresca di stagione, carni e uova, salumi e formaggi frutto del lavoro degli agricoltori aderenti, rigorosamente a chilometro sincero. Non mancheranno riso e farine, vini naturali, conserve e confetture, succhi di frutta, miele, zafferano, latticini, ma anche, il martedì in piazza Sant’Eustorgio, i prodotti rifermentati.

A cura degli stessi produttori aderenti, anche la possibilità di consegne gratuite a domicilio nei pressi del mercato e di ordinare la spesa il giorno prima o il martedì/giovedì mattina stesso.

Come si ricorderà il mercato contadino di via Ansperto è lo spin-off di quello di piazza Sant’Eustorgio, ed ha debuttato in città nel marzo di tre anni fa. Del Buono in Tavola all’ombra della meravigliosa Basilica a pochi passi dai Navigli, è quindi parente stretto e condivide filosofia, finalità e genuinità. Attività che hanno avuto origine grazie ad un bando del Comune di Milano che aveva ed ha lo scopo di dare spazio all’ agricoltura regionale ed alla sua produzione d’eccellenza.

Ogni martedì e giovedì mattina, ciò che è stato raccolto o preparato poche ore prima, riducendo al minimo la distanza tra luogo di produzione, luogo di vendita ed infine il consumatore finale. Aziende che hanno a cuore la biodiversità, la tutela dell’ambiente, la salute; che rispettano la filiera di produzione: dalla coltivazione dei cereali, alle farine, al pane; dalla coltivazione delle uve, al vino; dagli allevamenti, alla macellazione, alla preparazione delle carni da cuocere o degli insaccati; dagli allevamenti avicoli alle uova. Prodotti genuini, freschi e di stagione frutto della passione dei produttori per il territorio di cui sono espressione.

Il Buono in Tavola

Dal 2 Settembre 2025, ogni martedì dalle 08,30 alle 13,30

(2, 9, 16, 23, 30 Settembre; 7, 14, 21, 28 Ottobre; 4, 11, 18, 25 Novembre; 2, 9, 16, 23 Dicembre)

Piazza Sant’Eustorgio – Milano

Il Buono in Tavola 2

Dal 4 Settembre 2025, ogni giovedì dalle 08,30 alle 13,30

(4, 11, 18, 25 Settembre; 2, 9, 16, 23, 30 Ottobre; 6, 13, 20, 27 Novembre; 4, 11, 18 Dicembre)

via Ansperto, vicino ai Vigili del Fuoco – Milano