Capelli (PD Milano) – Iniziata la Festa dell’Unità Metropolitana. 80 iniziative che parleranno della città, ma anche dell’Europa e del mondo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 settembre 2025 – “Orgoglioso ed emozionato: oggi è iniziata la Festa dell’Unità Metropolitana.

Con il programma che abbiamo costruito abbiamo portato Milano e il PD Milano metropolitana ad avere un ruolo centrale nella discussione nazionale. Saranno 80 iniziative, che parleranno della città, ma anche dell’Europa e del mondo.

Ci sono elementi di innovazione, nuove idee, ospiti e dibattiti, ma torna anche ciò che rende questa festa unica: la buona cucina popolare, la salamella, l’impegno delle volontarie e dei volontari che rendono possibile tutto questo.

Facciamo politica per cambiare le cose, e in questi dieci giorni lo dimostreremo: con passione, coraggio e comunità”.

Così Alessandro Capelli, segretario PD Milano metropolitana.

Redazione