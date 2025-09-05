Capelli (PD Milano). Una sorpresa per Milano. Alla Festa dell’Unità insieme a Elly Schlein ci saranno Jacinda Ardern e Kati Piri

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 settembre 2025 – “Venerdì 12 settembre alle ore 18.00, alla Festa dell’Unità di Milano metropolitana, avremo l’onore di ospitare due figure straordinarie del panorama progressista internazionale, accanto alla nostra segretaria Elly Schlein: Jacinda Ardern, già prima ministra della Nuova Zelanda, e Kati Piri, già eurodeputata, oggi portavoce politica estera e asilo dei Groenlinks PvdA olandesi e tra le voci più autorevoli in Europa su diritti umani, asilo e politica estera. Due leader internazionali che hanno scelto di essere al fianco della nostra Segretaria nazionale.

Jacinda Ardern è un simbolo globale di leadership femminile, capace di tenere insieme fermezza e umanità anche nei momenti più difficili: dal terrorismo suprematista ai terremoti, dalla pandemia alla crisi climatica. Il suo stile di governo ha rappresentato un modello per chi crede che si possa essere leader senza rinunciare alla gentilezza, alla giustizia sociale e all’inclusione.

Kati Piri, con la sua lunga esperienza al Parlamento Europeo, è stata una voce libera e determinata a difesa delle libertà fondamentali, delle minoranze e dei diritti delle persone migranti, anche nei contesti più complessi e ostili. Oggi è vicepresidente del PSE (Partito socialista Europeo) e nella sinistra verde-laburista dei Paesi Bassi continua a portare avanti battaglie che ci parlano da vicino. È impegnata in prima linea nelle importanti elezioni politiche olandesi che ci saranno in ottobre.

La loro presenza alla nostra Festa dell’Unità è un messaggio potente: il Partito Democratico di Elly Schlein porta con sé uno sguardo e una forza globale. Una visione internazionale, capace di costruire alleanze, imparare dalle esperienze delle altre e degli altri e affrontare insieme le grandi sfide del nostro tempo.

Guardiamo insieme a una comunità che vada oltre i confini, che si nutra del confronto, che scelga la cooperazione al posto della chiusura. E lo faremo da qui, da una festa popolare, aperta, appassionata, dove politica e umanità si incontrano”.

Così Alessandro Capelli, segretario PD Milano metropolitana

L’evento con Elly Schlein, Jacinda Ardern e Kati Piri è previsto per venerdì 12 settembre alle ore 18.00 alla Festa dell’Unità di Milano metropolitana che si svolge in Arci Corvetto – Via Oglio 21, Milano.

Redazione