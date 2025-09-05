DAMIANO DAVID: venerdì 12 settembre esce “TALK TO ME”, il nuovo singolo feat. TYLA e NILE RODGERS

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 settembre 2025 – DAMIANO DAVID annuncia il nuovo singolo “TALK TO ME”, in uscita venerdì 12 settembre, che nasce dalla collaborazione con TYLA, vincitrice di un Grammy Award® nella categoria Best African Music Performance 2024 e del leggendario e plurivincitore di Grammy Award® NILE RODGERS.

Damiano ha dichiarato: “In quest’ultimo periodo, e con l’avvicinarsi del tour, è arrivata una nuova ondata di ispirazione. “Tak to me” è nata così, ma a renderla speciale per me è stato sapere che Nile Rodgers volesse lavorare al pezzo e impreziosirlo con la sua chitarra. Inoltre, mentre la scrivevo, l’ho sempre immaginata come un duetto. Ultimamente mi sono ritrovato ad ascoltare spessissimo “Water” di Tyla, mi piace molto la sua voce, per questo ho voluto che la cantasse con me. Questa doppia validazione da parte di due artisti che ammiro, è molto significativa per me.”

Rispetto alla sua collaborazione con Damiano, Tyla ha detto: “Sono così felice di questa collaborazione con Damiano e Nile. Realizzare questo brano insieme è stato divertente e molto stimolante, è bellissimo vedere come i nostri stili si siano uniti per creare qualcosa di così fresco ed elettrizzante. Abbiamo sperimentato, condiviso idee, e la canzone è nata in maniera molto naturale.”

Anche la leggenda della chitarra Nile Rodgers ha voluto commentare questa collaborazione: “Quando ho ricevuto la canzone da Damiano e Tyla, ho amato molto le vibes che mi ha trasmesso e ho voluto che la mia chitarra diventasse la terza voce di questo brano. ‘Talk To Me’ è stato un progetto molto divertente su cui lavorare!”

Questo singolo arriva dopo “FUNNY LITTLE FEARS”, album certificato in 9 Paesi che ha già superato gli 800 milioni di stream globali, e il cui long video di lancio ha guadagnato una candidatura ai VMA’s 2025, oltre alla nomination come Best Push performance per il brano “Next Summer”.

Dopo un breve tour nei più importanti festival estivi (che ha incluso una speciale performance al Grammy Museum di Los Angeles, su invito dell’Academy) e conclusosi in agosto nel prestigioso Lollapalloza di Chicago, la prossima settimana prenderà il via il World Tour 2025, che vedrà l’artista impegnato in oltre 30 date tra EUROPA, AUSTRALIA, NORD AMERICA, SUD AMERICA e ASIA.

Al tour, completamente sold out in Europa, si aggiungono anche i SOLD OUT di San Paolo e Bogotà.

I biglietti per il World Tour 2025 sono disponibili in prevendita (per info: www.damianodavidofficial.com).

WORLD TOUR 2025

Thu Sept 11 – Poland, Warsaw – COS Torwar SOLD OUT

Sat Sept 13 – Germany, Berlin – Uber Eats Music Hall SOLD OUT

Mon Sept 15 – Netherlands, Amsterdam – AFAS Live SOLD OUT

Wed Sept 17 – Germany, Cologne – Palladium SOLD OUT

Sun Sept 21 – Spain, Barcelona – Saint Jordi Club SOLD OUT

Mon Sept 22 – Spain, Madrid – WiZink Center SOLD OUT

Fri Sept 26 – France, Paris – Adidas Arena SOLD OUT

Sun Sept 28 – UK, London – Roundhouse SOLD OUT

Mon Sept 29 – UK, London – Roundhouse SOLD OUT

Thu Oct 02 – Belgium, Brussels – Forest National SOLD OUT

Sat Oct 04 – Switzerland, Zurich – Halle622 SOLD OUT

Tue Oct 07 – Italy, Milan – Unipol Forum SOLD OUT

Sat Oct 11 – Italy, Rome – Palazzo dello Sport SOLD OUT

Sun Oct 12 – Italy, Rome – Palazzo dello Sport SOLD OUT

Wed Oct 22 – Australia, Sydney – Enmore Theatre

Fri Oct 24 – Australia, Melbourne – Forum SOLD OUT

Mon Oct 27 – Japan, Tokyo – Tokyo Garden Theater

Wed Oct 29 – Japan, Osaka – Zepp Osaka Bayside

Fri Nov 07 – Brazil, Sao Paulo – Tokio Marine Hall SOLD OUT

Sun Nov 09 – Chile, Santiago – Teatro Caupolican

Tue Nov 11 – Argentina, Buenos Aires – Complejo C Art Media SOLD OUT

Thu Nov 13 – Colombia, Bogotà – Teatro Royal Center SOLD OUT

Mon Nov 17 – Mexico, Mexico City – Auditorio BlackBerry SOLD OUT

Fri Nov 21 – USA, Seattle – Paramount Theatre

Sun Nov 23 – USA, San Francisco – The Masonic

Tue Nov 25 – USA, Los Angeles – The Wiltern SOLD OUT

Sat Nov 29 – USA, Chicago – The Riviera Theatre

Sun Nov 30 – USA, Detroit – The Fillmore Detroit

Tue Dec 02 – Canada, Toronto – Coca-Cola Coliseum

Thu Dec 04 – Canada, Montreal – MTELUS

Sat Dec 06 – USA, Philadelphia – The Fillmore Philadelphia

Mon Dec 08 – USA, New York – Brooklyn Paramount SOLD OUT

Tue Dec 09 – USA, New York – Brooklyn Paramount

Tue Dec 16 – USA, Washington DC – The Fillmore Silver Spring