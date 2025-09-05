Dozio (FI) debutta al Tavolo permanente dei partenariati per lo sviluppo locale: «Mi impegnerò ancora di più per accogliere le istanze del territorio»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 settembre 2025 – Riprende in pieno l’attività politica dopo la pausa estiva e per il consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia è tempo di debuttare al Tavolo permanente dei partenariati per lo sviluppo locale lunedì prossimo 8 settembre a Palazzo Lombardia.

«Sarà l’insediamento ufficiale di questo organo regionale per il quale sono stato nominato lo scorso giugno su indicazione del mio partito Forza Italia – ha detto l’esponente azzurro -. Sarà un’opportunità in più per mettermi in ascolto delle esigenze del territorio e accogliere le istanze degli enti rappresentati del Tavolo. Mi impegnerò ancora di più per mettere a disposizione le mie competenze a servizio delle nostre comunità»

Il Tavolo permanente dei partenariati per lo sviluppo locale è uno strumento istituito dalla Regione Lombardia per favorire il coinvolgimento dei territori e coordinare gli interventi per le aree interne e rurali. Questo tavolo mira a valorizzare i partenariati e le istanze locali, integrandoli nella programmazione regionale, con l’obiettivo di attuare interventi efficaci e coordinati. Questo organismo è composto da rappresentanti regionali, locali, del mondo imprenditoriale, delle Associazioni di Categoria e altri stakeholder, con il presidente Attilio Fontana che convoca le sedute.

Dozio allo stato attuale è anche componente della IV Commissione permanente – Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione, della V Commissione permanente – Territorio, infrastrutture e mobilità, e della Commissione speciale – Antimafia, anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità e membro dell’Ufficio di presidenza della commissione d’inchiesta salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Redazione