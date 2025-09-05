I luoghi della Memoria – spettacolo gratuito su prenotazione in occasione dell’80° anniversario della Liberazione

Nell’ampio ambito delle celebrazioni del’80° anniversario della Liberazione, della ricorrenza dell’82° anniversario dell’8 settembre 1943 e dell’inizio della Resistenza armata contro il nazifascismo, con il sostegno dell’Università degli Studi di Milano, il Memoriale della Shoah di Milano ospita uno spettacolo a ricordo del tragico destino di quanti partirono dai sotterranei della Stazione Centrale di Milano, per mai più fare ritorno.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 settembre 2025 – Nato da un’idea di Stefania Consenti e messo in scena da Castagna Ravelli, con la regia di Paolo Castagna, lo spettacolo conduce il pubblico negli ambienti della Stazione Centrale, attraverso un percorso di testimonianze dei sopravvissuti all’Olocausto e alla deportazione politica e operaia, recitate da attrici e attori del Piccolo e accompagnate da musiche eseguite da artiste e artisti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.

I luoghi della Memoria, introdotto da un prologo a cura della Fondazione Memoriale della Shoah, termina all’interno di uno dei vagoni conservati del binario 21, simbolo della Shoah in Italia e della deportazione politica e operaia.

Lo spettacolo andrà in scena lunedì 8 settembre in diversi orari: 18:30 / 18:50 / 19:10 / 19:30 / 19:50.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria.