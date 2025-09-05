Incidente frontale mortale a San Nazzaro dei Burgundi, auto e camper si ribaltano: un morto e due feriti

(mi-lorenteggio.com) San Nazzaro dei Burgundi, 5 settembre 2025 – Poco prima delle ore 13.00 di oggi, lungo strada SS 756 è avvenuto scontro frontale auto/camper, con entrambi i veicoli ribaltati a seguito dell’impatto con auto contro cancello.

Sul posto è atterrato l’elisoccorso e sono giunte un’automedica, un’auto infermieristica, 2 ambulanze, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Per permettere le operazioni di soccorso il traffico è stato temporaneamente bloccato.

Il conducente dei veicolo, un uomo, è deceduto sul colpo e inutili sono stati i soccorsi. La passeggera dell’auto, una donna di 35 anni, è stata trasportata in codice giallo e in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano. Il conducente del camper è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Pavia.

