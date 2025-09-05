PREMIO TGPOSTE: ALLA RICERCA DI NUOVI TALENTI DELL’INFORMAZIONE

Per i vincitori, borse di studio e un’esperienza professionale nella Comunicazione dell’azienda

Il temine per la partecipazione scade il 30 settembre

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 settembre 2025 – Per la seconda edizione dell’iniziativa “Premio giornalistico TG Poste 2025”, Poste Italiane cerca talenti dell’informazione.

Il Premio è aperto agli studenti delle scuole di giornalismo, professionisti e pubblicisti al di sotto di 30 anni iscritti all’Ordine dei Giornalisti o praticanti nelle scuole di giornalismo riconosciute dall’Odg che nei dodici mesi precedenti abbiano realizzato e pubblicato almeno dieci prodotti giornalistici.

Per partecipare, ai candidati, è richiesta la realizzazione di un servizio giornalistico inedito per carta stampata o testate web, telegiornale o contenuto informativo video per i social media che – ispirandosi anche a fatti di cronaca e attualità – tratti argomenti attinenti ai principali settori nei quali opera Poste Italiane (Innovazione, trasformazione digitale, Economia sostenibile, territori, progetto Polis, Corrispondenza, pacchi, e-commerce) insieme ad un breve video di presentazione.

I tre vincitori, uno per categoria, selezionati da una giuria tecnica, avranno l’opportunità di vivere un’esperienza professionale nell’area Comunicazione di Poste Italiane. Sarà poi la giuria di eccellenza, formata dai direttori delle più importanti testate giornalistiche italiane, nazionali e locali, a scegliere il vincitore del Premio TG Poste 2025, che riceverà una borsa di studio per frequentare un corso di alta formazione giornalistica all’estero.

Per le candidature c’è tempo fino al 30 settembre direttamente tramite il sito ufficiale all’indirizzo premiotgposte.posteitaliane.it.

Il TG Poste, il telegiornale di Poste Italiane, è visibile negli uffici postali e sui siti web dell’azienda, e va in onda ogni giorno in diretta alle 12 aprendo una finestra sul mondo per offrire una panoramica sui più importanti fatti dell’attualità economica, politica e culturale italiana e internazionale, approfonditi grazie al contributo di esperti e firme del giornalismo, proponendo poi in ciascuna edizione focus tematici sulle iniziative e sul business della più grande azienda italiana.

Redazione