Alla Festa dell’Unità, il Partito Democratico Milano metropolitana ha presentato un piano di lavoro e proposte per rispondere alle priorità per la città.

(mi-lorenteggio.com) Mlano, 6 settembre 2025. Si è conclusa in mattinata, alla Festa dell’Unità di Milano metropolitana, l’iniziativa sui prossimi 18 mesi di mandato a Milano: iniziative e proposte concrete del PD per accompagnare la città verso la conclusione del mandato. C’è un lavoro quotidiano di decine di progetti, idee e battaglie, oltre quelli che sono ogni giorno sulle pagine dei giornali.

Durante l’incontro pubblico tenutosi alla presenza del Gruppo consiliare del PD a Palazzo Marino, delle assessore e degli assessori della delegazione del PD, è stato tracciato un bilancio del lavoro svolto e delineate con chiarezza le priorità da portare a termine entro il 2027 per dare concretezza alle domande che emergono dalla città. Diritto alla città per tutte le generazioni e per chiunque, abitare, mobilità, partecipazione, sociale, ambiente e cura della città.

Queste sono proposte concrete e progetti in campo su cui, insieme, stanno lavorando le assessore e gli assessori della delegazione del PD in giunta e il Gruppo consiliare

18 MESI PER LA CITTÀ

Regia pubblica del Piano Straordinario per la Casa Accessibile . Il Partito Democratico si impegna affinché il Comune intervenga sui propri immobili per il loro recupero e per garantire nuovi alloggi, integrando l’offerta abitativa con un nuovo piano ERS 100% pubblico

. Il Partito Democratico si impegna affinché il Comune intervenga sui propri immobili per il loro recupero e per garantire nuovi alloggi, integrando l’offerta abitativa con un nuovo piano ERS 100% pubblico Compensazione carbonica degli interventi edilizi maggiori, imponendo interventi compensativi sull’area metropolitana e inserendo la possibilità di compensare intervenendo sul patrimonio pubblico, ad esempio attraverso l’efficientamento energetico degli edifici comunali

maggiori, imponendo interventi compensativi sull’area metropolitana e inserendo la possibilità di compensare intervenendo sul patrimonio pubblico, ad esempio attraverso l’efficientamento energetico degli edifici comunali Progettazione partecipata del nuovo percorso della futura M6 .

del nuovo percorso della . Introduzione del salario minimo comunale , sul modello Genova.

, sul modello Genova. Aumento del fabbisogno di verde profondo, riduzione delle isole di calore e depavimentazione, tramite delibera consiliare.

profondo, riduzione delle isole di calore e depavimentazione, tramite delibera consiliare. Piano Zero Sfitti : entro il 2025 saranno disponibili oltre 700 nuovi alloggi per le cittadine e i cittadini, e altri 1.000 verranno recuperati nel 2026.

: entro il 2025 saranno disponibili oltre 700 nuovi alloggi per le cittadine e i cittadini, e altri 1.000 verranno recuperati nel 2026. Milano Attiva : raccolta e coprogettazione per costruire la città dal basso. Sono già state raccolte e sono in corso di sviluppo oltre 40 proposte che si trasformeranno in progetti per la città.

: raccolta e coprogettazione per costruire la città dal basso. Sono già state raccolte e sono in corso di sviluppo oltre 40 proposte che si trasformeranno in progetti per la città. 50 nuovi interventi sullo spazio pubblico : 9 interventi di arredo urbano scelti dai Municipi, 9 aree gioco inclusive ed ecologiche, 22 strade scolastiche e 9 piazze tattiche che si trasformeranno in piazze strutturali, definitive

: 9 interventi di arredo urbano scelti dai Municipi, 9 aree gioco inclusive ed ecologiche, 22 strade scolastiche e 9 piazze tattiche che si trasformeranno in piazze strutturali, definitive Completamento della Metrotranvia Nord : realizzazione della prima metrotranvia trasversale che collega i quartieri della città, da Niguarda a Cascina Gobba (M2), attraversando sei quartieri con 7 km di tracciato e 19 fermate

: realizzazione della prima metrotranvia trasversale che collega i quartieri della città, da Niguarda a Cascina Gobba (M2), attraversando sei quartieri con 7 km di tracciato e 19 fermate Una Strada Blu per ogni Municipio per ripensare e progettare lo spazio pubblico e le strade in modo diverso, rendendole un luogo di tutte e tutti, a partire da sicurezza, accessibilità e sostenibilità

per ripensare e progettare lo spazio pubblico e le strade in modo diverso, rendendole un luogo di tutte e tutti, a partire da sicurezza, accessibilità e sostenibilità Progetto Vigili di prossimità : assunzione di più agenti per aumentare la presenza e il monitoraggio nei quartieri e nei parchi. Ogni giorno 216 agenti (108 al mattino e 108 al pomeriggio) operano su dieci percorsi, uno per ciascun Municipio, assicurando presidio degli incroci, controllo nei mercati e presenza nelle scuole, in coordinamento con Polizia di Stato e Carabinieri. Questa figura si affianca alle pattuglie di pronto intervento (156 agenti) e alle unità operative (60 agenti al giorno), impegnate nella lotta all’abusivismo commerciale, nel controllo del trasporto pubblico, nella vigilanza ambientale e nella sicurezza dei cantieri

: assunzione di più agenti per aumentare la presenza e il monitoraggio nei quartieri e nei parchi. Ogni giorno 216 agenti (108 al mattino e 108 al pomeriggio) operano su dieci percorsi, uno per ciascun Municipio, assicurando presidio degli incroci, controllo nei mercati e presenza nelle scuole, in coordinamento con Polizia di Stato e Carabinieri. Questa figura si affianca alle pattuglie di pronto intervento (156 agenti) e alle unità operative (60 agenti al giorno), impegnate nella lotta all’abusivismo commerciale, nel controllo del trasporto pubblico, nella vigilanza ambientale e nella sicurezza dei cantieri spazi06 : ispirandosi al meraviglioso spazio realizzato nel padiglione ex cucine del Parco Trotter, si conferma l’obiettivo di rafforzare l’offerta educativa in città e insieme promuovere ricerca e innovazione pedagogica, culturale e artistica. Da un luogo dedicato a bambine e bambini, ai loro genitori e a tutte le figure che in città si occupano di educazione e cultura dell’infanzia nasce l’idea degli spazi06 da portare in ogni municipio

: ispirandosi al meraviglioso spazio realizzato nel padiglione ex cucine del Parco Trotter, si conferma l’obiettivo di rafforzare l’offerta educativa in città e insieme promuovere ricerca e innovazione pedagogica, culturale e artistica. Da un luogo dedicato a bambine e bambini, ai loro genitori e a tutte le figure che in città si occupano di educazione e cultura dell’infanzia nasce l’idea degli spazi06 da portare in ogni municipio Progetto WeMi Scuola : rafforzamento del rapporto tra scuole e servizi sociali per la prevenzione e gli interventi tempestivi, con il coinvolgimento di 8 scuole, 2 centri di formazione professionale e 15 sportelli dedicati

: rafforzamento del rapporto tra scuole e servizi sociali per la prevenzione e gli interventi tempestivi, con il coinvolgimento di 8 scuole, 2 centri di formazione professionale e 15 sportelli dedicati Rafforzamento del sistema di accoglienza e accompagnamento delle persone con background migratorio: 15.000 accessi annui al Milano Welcome Center, sviluppo della piattaforma per mettere in rete le scuole di italiano, potenziamento dei percorsi per l’inserimento lavorativo, per i ricongiungimenti familiari e per l’accoglienza diffusa, superando il modello dei grandi centri

e accompagnamento delle persone con background migratorio: 15.000 accessi annui al Milano Welcome Center, sviluppo della piattaforma per mettere in rete le scuole di italiano, potenziamento dei percorsi per l’inserimento lavorativo, per i ricongiungimenti familiari e per l’accoglienza diffusa, superando il modello dei grandi centri Revisione del sistema di assistenza domiciliare per anziani, minori e persone con disabilità, con un piano contro la solitudine. Oggi l’investimento è di 16 milioni di euro all’anno: si punta a una maggiore sinergia con i centri diurni e l’educativa di prossimità

Durante la mattinata i vice capogruppo comunali Federico Bottelli e Simonetta D’Amico hanno messo a fuoco il protagonismo del PD sui temi casa e bilancio.

In particolare Federico Bottelli, Presidente della Commissione casa, ha messo al centro la trasversalità dell’impegno sul diritto all’abitare. Dalle case popolari, al piano casa, dagli studentati alle battaglie politiche sulla riforma degli affitti brevi.

Simonetta D’Amico, Presidente della Commissione bilancio, ha ricordato tra le altre cose lo sforzo che il PD e l’amministrazione stanno facendo da anni per non tagliare servizi e diritti di fronte ai continui tagli di regione e governo. Ha rivendicato la continuità di impegno per mettere a disposizione della città spazi del nostro patrimonio, senza impattare sul bilancio.

Bruno Ceccarelli, Presidente della Commissione urbanistica, ha sottolineato l’impegno a coniugare ambiente e giustizia sociale nelle prossime scelte urbanistiche, per garantire una Milano più equa e a misura di tutte le persone che la vivono.

Un lavoro costante e collettivo, fatto di delibere, emendamenti, ascolto dei municipi e iniziative pubbliche, che ha contribuito a mantenere saldo il legame tra amministrazione e cittadinanza.

“La giunta conferma e rilancia l’impegno nell’affrontare i grandi temi della città: oggi più che mai Milano chiede attenzione, cura, spazi e servizi pubblici.

Un impegno che affrontiamo insieme al Consiglio e a tutta la comunità democratica cittadina, ciascuno protagonista di un lavoro di squadra che va rafforzato. Il nostro ottimismo saprà coniugarsi con una operosa volontà, necessaria a confermare il progetto democratico che qualcuno vorrebbe mettere in discussione”.

Ha dichiarato Anna Scavuzzo, Vicesindaca di Milano

“Mancano 18 mesi e come Gruppo PD siamo consapevoli della grande responsabilità che abbiamo, del grande lavoro di rappresentanza della città che ogni giorno svolgiamo e anche del nostro ruolo nella maggioranza a Palazzo Marino. Nel prossimo anno e mezzo saremo concentrati al 100 per cento per rispondere alle nuove esigenze e ai nuovi bisogni come l’abitare accessibile, spazi sportivi e culturali pubblici, investimenti sul verde e sulla cura della città”.

Ha aggiunto Beatrice Uguccioni, Capogruppo PD a Palazzo Marino

“Sappiamo che dobbiamo essere orgogliosi del percorso lungo che il centrosinistra ha fatto a Milano dal 2011 e sappiamo che Milano ha bisogno continuo di segnali di cambiamento, anche oggi.

In una fase in cui crescono le fragilità sociali, la solitudine, la fatica ad abitare la città siamo consapevoli del nostro ruolo. Gli ultimi mesi di mandato devono essere un tempo utile, concreto, in cui concretizzare idee, progetti e quei segnali di cambiamento che abbiamo rivendicato tante volte.

Il Partito Democratico c’è, e continuerà a esserci: per spingere in avanti ogni trasformazione utile, per rimettere al centro chi troppo spesso resta ai margini, per portare Milano dove merita di stare, al centro dell’Europa”.

Conclude Alessandro Capelli, segretario PD Milano metropolitana.