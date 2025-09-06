CESANO BOSCONE. FESTA PATRONALE: GLI APPUNTAMENTI DI DOMENICA 7 SETTEMBRE: INGRESSO DI DON FABIO

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 6 settembre 2025 – Oggi, con l’accensione delle luminarie, si è svolto presso il primo appuntamento della Festa Patronale 2025 con la Chiesa di S.G. Battista. “Le vie della fede”: concerto del Coro I Laudantes in onore del nuovo Prevosto e Responsabile della Comunità Pastorale “Madonna del Rosario”: Don Fabio Verga.
Domenica 7 Settembre
ore 16.30 Ritrovo presso la Chiesa della Sacra Famiglia per accogliere il nuovo Prevosto e Responsabile della Comunità Pastorale “Madonna del Rosario” don Fabio Verga. In processione poi verso la Chiesa S. Giovanni Battista accompagnati dal Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale di Rho.
ore 17.30 Saluto dei Sindaci di Rho, Corsico e Cesano Boscone presso la cd. “Scacchiera” adiacente al Palazzo Municipale in via Monsignor Pogliani 3.
ore 18.00 S. Messa con i riti di immissione del nuovo Prevosto e Responsabile della Comunità Pastorale “Madonna del Rosario” don Fabio Verga.
V. A.