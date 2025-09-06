Festa dell’Unità Milano metropolitana – Programma giorno 2

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 settembre 2025.
Sabato 6 settembre
Ore 10.30 – L’agenda di fine mandato
Coordinano i lavori: Federico Bottelli, Bruno Ceccarelli, Simonetta D’Amico, Canio Forliano
Saranno presenti il Gruppo Consiliare a Palazzo Marino e gli Assessori
Ore 10.30 – Un nuovo parco sud, verso il parco metropolitano
Con: Renato Aquilani, Liana Castaldo, Daniele Delben, Lorenzo Fucci, Giorgio Mantoan, Michela Palestra
Rappresentanze di: Cia, Coldiretti, Legambiente
Ore 11.00 – Profitto, ambiente e politiche pubbliche. Il ruolo delle
istituzioni per mitigare i rischi connessi all’attività d’impresa
Apre: Laura Incantalupo
Con: Adriano Di Saverio, Federico Ferri, Claudia Marcolungo, Eleonora
Montani, Roberta Vallacchi, Sara Valsecchi, Alessandro Volpe
Ore 16.30 – Aiutiamoli a casa loro”. Le mille contraddizioni degli slogan più noti della destra
Con: Cristina Delli Carri, Yohamin Teshome (La mia parte), Comunità Oklahoma
Modera: Marcello Caria
Ore 17.45 – Chiedimi chi erano i Beatles
Con: Pier Luigi Bersani
Intervistato da: Daniela Preziosi
Apre: Pierfrancesco Majorino
Ore 18.30 – Scrivere la libertà. Corpo identità e potere in goliarda sapienza
Con l’autrice: Alberica Bazzoni
Con: Elena Caselli, Anna Migliozzi
Modera: Francesca Zanasi
Ore 19.00 – Un’altra idea di cittadinanza
Con: Ouidad Bakkali, Pegah Moshir Pour, Lia Quartapelle
Modera: Andrea Carcuro
Apre: Roberta Osculati
Ore 19.30 – Incontriamo il PSOE: dialoghi, politica, brindisi, sangria
Lucrezia Scrivanti dialoga con i rappresentanti del PSOE Europa
Partecipa: Nicolò Carboni
Ore 20.00 – Voci dalla grande Milano. Una grande coalizione civica e sociale
Apre: Beatrice Uguccioni
Con: Matteo Busnelli, Mariagrazia Campese, Maria Dellagiacoma,
Luciano Gualzetti, Barbara Meggetto, Primo Minelli, Maso Notarianni, Matteo Reale, Rossella Sacco, Luca Stanzione
Coordina: Giulia Pelucchi
Ore 20.00 – Siate liberi! La vita di Don Barbareschi
Con l’autore: Giacomo Perego
Con: Paolo Rappellino, Adriana Rinaldi
Ore 21.00 – Mobilità integrata in città metropolitana. Le metrotranvie e le metropolitane
Con: Mattia Abdu, Arianna Censi, Federico De Giacomo, Rosa Palone, Mattia Peduzzi, Laura Schirru
Modera: Luigi Costanzo
Ore 21.30 – Costruiamo l’alternativa
Con: Nicola Fratoianni
Intervistato da: Massimo Rebotti
Al link il programma completo dei 10 giorni di festa, comprensivo anche di tutti gli eventi di intrattenimento e gli eventi culturali che si svolgeranno nella giornata odierna.
Programma completo: https://www.pdmilano.eu/images/Festa_unita/programma_2025.pdf
