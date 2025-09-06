Festa dell’Unità Milano metropolitana – Programma giorno 2

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 settembre 2025.

Sabato 6 settembre 

Ore 10.30  – L’agenda di fine mandato

Coordinano i lavori: Federico Bottelli, Bruno Ceccarelli, Simonetta D’Amico, Canio Forliano

Saranno presenti il Gruppo Consiliare a Palazzo Marino e gli Assessori

Ore 10.30  – Un nuovo parco sud, verso il parco metropolitano

Con: Renato Aquilani, Liana Castaldo, Daniele Delben, Lorenzo Fucci, Giorgio Mantoan, Michela Palestra

Rappresentanze di: Cia, Coldiretti, Legambiente

Ore 11.00  – Profitto, ambiente e politiche pubbliche. Il ruolo delle

istituzioni per mitigare i rischi connessi all’attività d’impresa

Apre: Laura Incantalupo

Con: Adriano Di Saverio, Federico Ferri, Claudia Marcolungo, Eleonora

Montani, Roberta Vallacchi, Sara Valsecchi, Alessandro Volpe

Ore 16.30  – Aiutiamoli a casa loro”. Le mille contraddizioni degli slogan più noti della destra

Con: Cristina Delli Carri, Yohamin Teshome (La mia parte), Comunità Oklahoma

Modera: Marcello Caria

Ore 17.45  – Chiedimi chi erano i Beatles

Con: Pier Luigi Bersani

Intervistato da: Daniela Preziosi

Apre: Pierfrancesco Majorino

Ore 18.30  – Scrivere la libertà. Corpo identità e potere in goliarda sapienza

Con l’autrice: Alberica Bazzoni

Con: Elena Caselli, Anna Migliozzi

Modera: Francesca Zanasi

Ore 19.00  – Un’altra idea di cittadinanza

Con: Ouidad Bakkali, Pegah Moshir Pour, Lia Quartapelle

Modera: Andrea Carcuro

Apre: Roberta Osculati

Ore 19.30  – Incontriamo il PSOE: dialoghi, politica, brindisi, sangria

Lucrezia Scrivanti dialoga con i rappresentanti del PSOE Europa

Partecipa: Nicolò Carboni

Ore 20.00  – Voci dalla grande Milano. Una grande coalizione civica e sociale

Apre: Beatrice Uguccioni

Con: Matteo Busnelli, Mariagrazia Campese, Maria Dellagiacoma,

Luciano Gualzetti, Barbara Meggetto, Primo Minelli, Maso Notarianni, Matteo Reale, Rossella Sacco, Luca Stanzione

Coordina: Giulia Pelucchi

Ore 20.00  – Siate liberi! La vita di Don Barbareschi

Con l’autore: Giacomo Perego

Con: Paolo Rappellino, Adriana Rinaldi

Ore 21.00  – Mobilità integrata in città metropolitana. Le metrotranvie e le metropolitane

Con: Mattia Abdu, Arianna Censi, Federico De Giacomo, Rosa Palone, Mattia Peduzzi, Laura Schirru

Modera: Luigi Costanzo

Ore 21.30  – Costruiamo l’alternativa

Con: Nicola Fratoianni

Intervistato da: Massimo Rebotti

Al link il programma completo dei 10 giorni di festa, comprensivo anche di tutti gli eventi di intrattenimento e gli eventi culturali che si svolgeranno nella giornata odierna. 

Programma completo: https://www.pdmilano.eu/images/Festa_unita/programma_2025.pdf

