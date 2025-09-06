GIORGIO ARMANI. LUNEDÌ 8 SETTEMBRE LUTTO CITTADINO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 settembre 2025 – In occasione delle esequie di Giorgio Armani, che si terranno in forma privata lunedì 8 settembre, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata, in segno di cordoglio e partecipazione della comunità milanese.

In tutte le sedi comunali la bandiera civica sarà esposta a mezz’asta.



L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini e le cittadine, le organizzazioni sociali, culturali e produttive milanesi ad esprimere, nelle forme ritenute più opportune, il dolore e l’abbraccio dell’intera Città.



Alla camera ardente, allestita oggi, sabato 6 settembre, e domenica 7 settembre in via Bergognone 59, sarà presente il Civico Gonfalone.