“Giù le mani dalla città”, in migliaia in piazza a Milano per il Leoncavallo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 settembre 2025 – “Giù le mani dalla città” lo slogan della manifestazione nazionale per protestare contro il recente sgombero del centro sociale Leoncavallo e sulle inchieste che hanno al centro l’urbanistica cittadina. In corteo circa 20mila persone , con due manifestazioni: una partita dalla stazione Centrale e una da Porta Venezia.

All’altezza di via Melchiorre Gioia i partecipanti al primo dei due cortei sono entrati nel cantiere del “Pirellino”, tra le opere al centro delle inchieste sull’urbanistica, lanciando slogan contro il Comune di Milano e Manfredi Catella, manager indagato dalla Procura di Milano per presunti abusi edilizi. L’irruzione, pacifica e simbolica, è avvenuta sotto gli occhi delle forze dell’ordine, in testa e in coda al corteo. I manifestanti sono saliti in cima al cantiere, sopra la grande pubblicità che campeggia sull’incrocio con Melchiorre Gioia, utilizzando le stesse scale di cantiere che si trovano a lato. Gli attivisti hanno acceso fumogeni e lanciato petardi, mentre i manifestanti in strada, tra canti e balli hanno invocato agli altoparlanti dei furgoni “spazi pubblici non speculazione edilizia”.

In piazza Duca D’Aosta, davanti alla Stazione Centrale di Milano si sono raggruppate varie anime antagoniste, dal centro sociale Cantiere al Lambretta, dai Carc a Potere al popolo, dagli squatter ai gruppi della galassia anarchica, con striscioni e bandiere. I partecipanti al secondo corteo, invece, si sono dati appuntamento in piazza Venezia a Milano.

Uova e petardi contro le forze dell’ordine

Durante il corteo all’altezza di piazza Tricolore un gruppo di antagonisti si è staccato dal corteo e ha lanciato uova e petardi verso le forze dell’ordine accendendo fumogeni.

In corteo anche Alleanza Verdi e Sinistra, con il segretario di SI, Nicola Fratoianni, Rifondazione Comunista e diversi esponenti del PD con il segretario metropolitano Alessandro Capelli, senza però le bandiere di partito. In corteo anche Anpi e Arci. Assente il sindaco, a Parigi per l’inaugurazione della tournée europea del Teatro alla Scala. Presenti anche Bebo Storti, Paolo Rossi, Claudio Bisio, Gigi Alberti, Antonio Catania e Renato Sarti.

Piantedosi: “Manifestazione legittima”

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio, ha commentato la manifestazione. “Lo Stato era stato condannato a pagare un risarcimento dei danni, quindi l’illegittimità di quella occupazione abusiva era stata sancita dalla magistratura e quindi abbiamo fatto la cosa più normale di questo mondo. Non siamo preoccupati perché siamo convinti che sia legittima ogni manifestazione di pensiero, compresa questa, ma credo che tutto poi si svolgerà con senso di responsabilità”, ha detto.

“Piena solidarietà alle forze dell’ordine, costrette oggi a Milano a subire lanci di uova, petardi e insulti da parte di antagonisti che manifestavano per uno stabile sgomberato perché occupato abusivamente”. Lo ha scritto su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Il governo – ha aggiunto – continuerà a sostenere le donne e gli uomini in divisa e ad andare avanti a testa alta, per garantire legalità e sicurezza in ogni angolo d’Italia”. “Gli inaccettabili insulti al ministro Piantedosi, a cui va la nostra solidarietà, non fermeranno – ha concluso Meloni – il nostro lavoro per combattere le zone franche per troppi anni tollerate e ripristinare la legge dove è violata”.

“Lo sfratto che hanno eseguito è stata l’occasione ma questa manifestazione vuole ribadire la necessità di spazi in una città come Milano, vuole ribadire la necessità di andare avanti”. Marina Boer, presidente dell’associazione Mamme antifasciste del Leoncavallo, lo ha spiegato prima della partenza del corteo. Insomma non si tratta di un riconoscimento “museale” di quanto ha fatto nei suoi primi cinquant’anni di vita il centro sociale più famoso della città, se non d’Italia, ma il ribadire “la necessità” di continuare. “Abbiamo lanciato la manifestazione per avere una risposta dall’esterno e speriamo che sarà molto partecipata e molto eterogenea”, ha detto.

Insulti al Ministro Piantedosi e disordini dei manifestanti del Leoncavallo: condanna ferma e richiesta di misure immediate

«Gli insulti rivolti oggi al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e i disordini provocati dai manifestanti legati al Leoncavallo sono un oltraggio alle istituzioni e ai milanesi perbene. La protesta non può mai trasformarsi in intimidazione, violenza verbale o danneggiamenti.» commentano Simone Orlandi e Deborah Dell’Acqua coordinatore e vice coordinatore dí Fratelli d’Italia Milano.

«Milano non può essere ostaggio di frange estremiste che, dietro la maschera dell’attivismo, cercano lo scontro. Siamo al fianco delle Forze dell’Ordine, che ringraziamo per il lavoro svolto, e chiediamo tolleranza zero verso chi provoca incidenti e degrado.» proseguono Orlandi e Dell’Acqua.

“A Milano comandano le regole, non i centri sociali. Chi attacca le istituzioni offende l’intera città. Ci aspettiamo interventi rapidi e concreti.» Concludono Orlandi e Dell’Acqua.

n merito alla manifestazione contro lo sgombero del Leoncavallo, è intervenuto il Consigliere regionale della Lega, Silvia Scurati:

“Nulla di nuovo – commenta Scurati – da chi contesta il legittimo sgombero del centro sociale Leoncavallo, difendendo di fatto le occupazioni abusive, e da quei facinorosi che già in altri cortei si sono resi protagonisti di gravi episodi di violenza nei confronti delle forze dell’ordine. Non ci sorprende, infatti, che anche oggi durante il corteo qualche delinquente abbia lanciato uova, petardi e fumogeni contro le forze dell’ordine, impegnate a garantire la sicurezza del capoluogo lombardo”.

“Esprimo piena solidarietà agli uomini e alle donne che, vestendo una divisa, proteggono i cittadini perbene. Resta l’amarezza – conclude Scurati – nel vedere la partecipazione al corteo anche di chi dovrebbe rappresentare le istituzioni e invece presta il fianco a chi non è in grado di esprimere il proprio pensiero in maniera pacifica e democratica e cerca di legittimare le occupazioni abusive”.

“La manifestazione di sostegno ai delinquenti del Leoncavallo non ha avuto i numeri che si aspettavano i giornali e gli stessi organizzatori. Risulta comunque indecente la presenza di Pd e realtà come Cgil e Anpi al fianco di chi vive nell’illegalità e odia le forze dell’ordine. Hanno dimostrato, una volta di più, di essere al fianco di chi non rispetta le leggi. Evidentemente per loro è giusto occupare per decenni non pagando le tasse e le bollette. Come dimenticare gli oltre 805 mila euro di debito al Comune per la Tari dal 2010 e i 3 milioni che devono al Ministero degli Interni. Tra l’altro il cortocircuito a sinistra è ridicolo nella sua evidenza: in piazza esponenti Pd e dei partiti che hanno sostenuto per anni le politiche della giunta Sala, fortemente criticate dalla maggioranza dei presenti al corteo. Stamane abbiamo avuto inoltre un assaggio della violenza degli antagonisti presso l’ex Leoncavallo dove un gruppo di facinorosi ha lanciato grossi petardi e fumogeni verso le forze dell’ordine al grido di “Piantedosi pezzo di m***” e sbandierato il vessillo del Lambretta, al quale il Comune ha assegnato scandalosamente un ex mercato in via Rizzoli. La Lega non starà a guardare ed è pronta a protocollare l’esposto alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti nel caso in cui lo stabile in San Dionigi fosse assegnato, come ormai è scontato, al Leoncavallo”

Così in una nota Silvia Sardone, vice segretario della Lega e consigliere comunale e Samuele Piscina, segretario provinciale Lega e consigliere comunale