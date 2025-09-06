GRAN PREMIO DI MONZA. L’ANELLO DELLA REGINA A VERSTAPPEN (RED BULL) DOPO UNA POLE RECORD A 264 DI MEDIA

(mi-lorenteggio.com) Monza, 6 settembre 2025 – Max Verstappen ha conquistato la pole position del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2025 che si sta disputando all’Autodromo Nazionale Monza: il 4 volte campione del mondo ha firmato, al volante della sua Red Bull RB21, un giro record: 1’18″792, alla media di 264,681 km/h, la più alta mai registrata nella storia della Formula 1. Infranto così il precedente primato che resisteva da cinque anni e che era stato realizzato da Lewis Hamilton con la Mercedes AMG Petronas con 1’18″887.

Conquistando la pole, Verstappen ha ricevuto così anche l’Anello della Regina che gli è stato consegnato dalla Sottosegretaria con delega a sport e giovani, Federica Picchi e dal Sindaco di Monza, Paolo Pilotto. Nato dall’idea di Antonio Mariani e Enrico Squarzina questo gioello è stato realizzato da Guido Guzzi, artista orafo di Monza che, ispirandosi alla Corona Ferrea, ha inserito elementi che richiamano la bandiera a scacchi e i colori della Bandiera d’Italia con pietre preziose incastonate sull’anello.

In prima fila con l’olandese, alla seconda pole monzese, dopo quella del 2021, ci sarà il britannico Lando Norris (McLaren F1 Team, 1’18″869). In seconda l’altro pilota di Woking e leader del Mondiale, l’australiano Oscar Piastri (1’18″982) e il primo dei ferraristi, Charles Leclerc (1’19″007). Lewis Hamilton ha chiuso col quinto tempo al volante della seconda rossa, ma, per la penalità rimediata al precedente GP d’Olanda, scatterà dalla quinta fila. Settimo tempo ma sesto al via Andrea Kimi Antonelli, prodotto del vivaio ACI: il bolognese della Mercedes ha fermato il cronometro a 1’19″200. Il 96° GP d’Italia scatterà domani alle ore 15 e si disputerà sui tradizionali 53 giri.

Il sabato di Monza ha sentito risuonare l’Inno di Mameli grazie a Leonardo Fornaroli (Invicta Racing): il piacentino ha dominato la gara sprint di Formula 2, consolidando il vantaggio in classifica. Grazie a una manovra precisa, ha superato il poleman Dino Beganovic e poi ha gestito con sicurezza il vantaggio fino alla bandiera a scacchi. Podio completato dal britannico Arvid Lindblad (Campos Racing) e dal paraguaiano Joshua Durksen (AIX Racing). Settimo

Gabriele Minì (Prema).

La gara di Formula 3 è stata vinta dal polacco Roman Bilinski (Rodin Motorsport). Gli italiani: Nicola Marinangeli (AIX Racing) 20esimo, 27esimo Brando Badoer (Prema) e 28 esimo Nicola Lacorte (DAMS Lucas Oil).

In terrazza ACI, il Commissario Straordinario, Tullio Del Sette, ha voluto incontrare una delegazione del Numia Vero Volley Milano, la squadra femminile che gioca in Superlega e si allena e gioca diversi incontri all’Opiquad Arena di Monza. “Si tratta di una delle eccellenze sportive del territorio”, ha sottolineato il Generale, prima di donare – insieme al Sub Commissario ACI, Giovanni Battista Tombolato -, un foulard che ripropone il disegno del poster del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2025 a Elena Petrini, Emma Cagnin, Nicole Modesti, Francesca Bosio, Vita Akimova e alla team manager Mariana Carrati. Nella stagione scorsa le pallavoliste hanno conquistato un bronzo in Champions League e al Mondiale hanno disputato la finale scudetto e chiuso al secondo posto Coppa Italia e Supercoppa.

All’incontro tra i vertici ACI e Numia Vero Volley Milano hanno partecipato anche tre giovani piloti della Nazionale ACI Team Italia nei rally. Si tratta di Francesco Dei Ceci, impegnato quest’anno nel FIA European Rally Championship, Matteo Greco e Giacomo Marchioro partecipanti al Campionato Italiano Assoluto Rally Junior, in rappresentanza del vivaio federale nelle competizioni su strada.

