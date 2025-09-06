Gran Premio di Monza. Verstappen batte Norris e Piastri in pole per il GP d’Italia in una qualifica emozionante

BUDAPEST, HUNGARY - AUGUST 03: Isack Hadjar of France driving the (6) Visa Cash App Racing Bulls VCARB 02 leads Carlos Sainz of Spain driving the (55) Williams FW47 Mercedes on track during the F1 Grand Prix of Hungary at Hungaroring on August 03, 2025 in Budapest, Hungary. (Photo by Alastair Staley/LAT Images)





(mi-lorenteggio.com) Monza, 6 settembre 2025 - Il pilota della Red Bull Max Verstappen ha messo a segno un altro giro e si è aggiudicato la pole position per il Gran Premio d'Italia, superando i rivali della McLaren Lando Norris e Oscar Piastri in una sessione di qualifiche incredibilmente serrata.






1		Max VerstappenRed Bull Racing1:19.4551:19.1401:18.79218
24Lando NorrisMcLaren1:19.5171:19.2931:18.86921
381Oscar PiastriMcLaren1:19.7111:19.2861:18.98219
416Charles LeclercFerrari1:19.6891:19.3101:19.00720
544Lewis HamiltonFerrari1:19.7651:19.3711:19.12420
663George RussellMercedes1:19.4141:19.2871:19.15718
712Kimi AntonelliMercedes1:19.7471:19.2451:19.20022
85Gabriel BortoletoKick Sauber1:19.6881:19.3231:19.39021
914Fernando AlonsoAston Martin1:19.6581:19.3621:19.42420
1022Yuki TsunodaRed Bull Racing1:19.6191:19.4331:19.51918
1187Oliver BearmanHaas1:19.6881:19.44615
1227Nico HulkenbergKick Sauber1:19.7771:19.49815
1355Carlos SainzWilliams1:19.6441:19.52819
1423Alexander AlbonWilliams1:19.8371:19.58316
1531Esteban OconHaas1:19.8161:19.70715
166Isack HadjarRacing Bulls1:19.9176
1718Lance StrollAston Martin1:19.9489
1843Franco ColapintoAlpine1:19.9929
1910Pierre GaslyAlpine1:20.1039
2030Liam LawsonRacing Bulls

        


        

    
 

    

        

        	

		
