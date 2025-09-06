Gran Premio di Monza. Verstappen batte Norris e Piastri in pole per il GP d’Italia in una qualifica emozionante

(mi-lorenteggio.com) Monza, 6 settembre 2025 - Il pilota della Red Bull Max Verstappen ha messo a segno un altro giro e si è aggiudicato la pole position per il Gran Premio d'Italia, superando i rivali della McLaren Lando Norris e Oscar Piastri in una sessione di qualifiche incredibilmente serrata.





1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:19.455 1:19.140 1:18.792 18 2 4 Lando Norris McLaren 1:19.517 1:19.293 1:18.869 21 3 81 Oscar Piastri McLaren 1:19.711 1:19.286 1:18.982 19 4 16 Charles Leclerc Ferrari 1:19.689 1:19.310 1:19.007 20 5 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:19.765 1:19.371 1:19.124 20 6 63 George Russell Mercedes 1:19.414 1:19.287 1:19.157 18 7 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:19.747 1:19.245 1:19.200 22 8 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1:19.688 1:19.323 1:19.390 21 9 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:19.658 1:19.362 1:19.424 20 10 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1:19.619 1:19.433 1:19.519 18 11 87 Oliver Bearman Haas 1:19.688 1:19.446 15 12 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber 1:19.777 1:19.498 15 13 55 Carlos Sainz Williams 1:19.644 1:19.528 19 14 23 Alexander Albon Williams 1:19.837 1:19.583 16 15 31 Esteban Ocon Haas 1:19.816 1:19.707 15 16 6 Isack Hadjar Racing Bulls 1:19.917 6 17 18 Lance Stroll Aston Martin 1:19.948 9 18 43 Franco Colapinto Alpine 1:19.992 9 19 10 Pierre Gasly Alpine 1:20.103 9 20 30 Liam Lawson Racing Bulls