Gran Premio di Monza. Verstappen batte Norris e Piastri in pole per il GP d’Italia in una qualifica emozionante

(mi-lorenteggio.com) Monza, 6 settembre 2025 - Il pilota della Red Bull Max Verstappen ha messo a segno un altro giro e si è aggiudicato la pole position per il Gran Premio d'Italia, superando i rivali della McLaren Lando Norris e Oscar Piastri in una sessione di qualifiche incredibilmente serrata.
1
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|1:19.455
|1:19.140
|1:18.792
|18
|2
|4
|Lando Norris
|McLaren
|1:19.517
|1:19.293
|1:18.869
|21
|3
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|1:19.711
|1:19.286
|1:18.982
|19
|4
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:19.689
|1:19.310
|1:19.007
|20
|5
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|1:19.765
|1:19.371
|1:19.124
|20
|6
|63
|George Russell
|Mercedes
|1:19.414
|1:19.287
|1:19.157
|18
|7
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|1:19.747
|1:19.245
|1:19.200
|22
|8
|5
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|1:19.688
|1:19.323
|1:19.390
|21
|9
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|1:19.658
|1:19.362
|1:19.424
|20
|10
|22
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|1:19.619
|1:19.433
|1:19.519
|18
|11
|87
|Oliver Bearman
|Haas
|1:19.688
|1:19.446
|15
|12
|27
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|1:19.777
|1:19.498
|15
|13
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|1:19.644
|1:19.528
|19
|14
|23
|Alexander Albon
|Williams
|1:19.837
|1:19.583
|16
|15
|31
|Esteban Ocon
|Haas
|1:19.816
|1:19.707
|15
|16
|6
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|1:19.917
|6
|17
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1:19.948
|9
|18
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|1:19.992
|9
|19
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|1:20.103
|9
|20
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls