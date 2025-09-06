L’albo d’oro di tutti i piloti di F1 che hanno vinto il Gran Premio di Monza

Di
Redazione
-
0
89

(mi-lorenteggio.com) Monza, 6 settembre 2025 – Ecco l’albo d’oro del Gran Premio di Monza:

DATAPILOTAVETTURA
10/09/1922Pietro BordinoFiat 804
09/09/1923Carlo SalamanoFiat 805
19/10/1924Antonio AscariAlfa Romeo P2
06/09/1925Gastone Brilli-PeriAlfa Romeo P2
05/09/1926Louis CharavelBugatti 39A
04/09/1927Robert BenoistDelage 15 S8
09/09/1928Louis ChironBugatti 37A
24/05/1931Campari e NuvolariAlfaRomeo 8C
05/06/1932Tazio NuvolariAlfa Romeo P3
10/09/1933Luigi FaglioliAlfa Romeo P3
09/09/1934Luigi Fagioli / Rudolph CaracciolaMercedes W25
08/09/1935Hans StuckAuto Union B
13/09/1936Bernd RosemeyerAuto Union C
11/09/1938Tazio NuvolariAuto Union D
11/09/1949Alberto AscariFerrari 125
03/09/1950Nino FarinaAlfa Romeo 159
16/09/1951Alberto AscariFerrari 375
07/09/1952Alberto AscariFerrari 500
13/09/1953Juan Manuel FangioMaserati A6 GCM
05/09/1954Juan Manuel FangioMercedes W 196
11/09/1955Juan Manuel FangioMercedes W 196
02/09/1956Stirling MossMaserati 250F
08/09/1957Stirling MossVanwall VW5
07/09/1958Tony BrooksVanwall VW5
13/09/1959Stirling MossCooper T51
04/09/1960Phil HillFerrari 256
10/09/1961Phil HillFerrari 156
16/09/1962Graham HillBRM P57
08/09/1963Jim ClarkLotus 25
06/09/1964John SurteesFerrari 158
12/09/1965Jackie StewartBRM P261
04/09/1966Ludovico ScarfiottiFerrari 312
10/09/1967John SurteesHonda RA300
08/09/1968Denny HulmeMcLaren M7A
07/09/1969Jackie StewartMatra Ford MS80
06/09/1970Clay RegazzoniFerrari 312b
05/09/1971Peter GethinBRM P153
10/09/1972Emerson FittipaldiLotus 72D
08/09/1973Ronnie PetersonLotus 72D
08/09/1974Ronnie PetersonLotus 72E
07/09/1975Niki LaudaFerrari 312 T
12/09/1976Ronnie PetersonMarch 761
11/09/1977Mario AndrettiLotus 78
10/09/1978Niki LaudaBrabham BT46
09/09/1979Jody ScheckterFerrari 312 T4
13/09/1981Alain ProstRenault RE30
12/09/1982Renè ArnouxRenault RE30B
11/09/1983Nelson PiquetBrabham BT52
09/09/1984Niki LaudaMcLaren MP4/2
08/09/1985Alain ProstMcLaren MP4/2B
07/09/1986Nelson PiquetWilliams FW11
06/09/1987Nelson PiquetWilliams FWIIB
11/09/1988Gerhard BergerFerrari FI-87/88C
10/09/1989Alain ProstMcLaren Mp4/5
09/09/1990Ayrton SennaMcLaren MP4/5B
08/09/1991Nigel MansellWilliams FW14
13/09/1992Ayrton SennaMcLaren MP4/7A
12/09/1993Damon HillWilliams FW15C
11/09/1994Damon HillWilliams FW16
10/09/1995Johnny HerbertBenetton B195
08/09/1996Michael SchumacherFerrari F310/2
07/09/1997David CoulthardMcLaren MP4/12
13/09/1998Michael SchumacherFerrari F300
12/09/1999Heinz-Harald FrentzenJordan 199
10/09/2000Michael SchumacherFerrari F1-2000
16/09/2001Juan Pablo MontoyaWilliams FW23
15/09/2002Rubens BarrichelloFerrari F2002
14/09/2003Michael SchumacherFerrari F2003-GA
12/09/2004Rubens BarrichelloFerrari F2004
04/09/2005Juan Pablo MontoyaMcLaren MP4/20
10/09/2006Michael SchumacherFerrari 248 F1
09/09/2007Fernando AlonsoMcLaren MP4/22
14/09/2008Sebastian VettelScuderia Toro Rosso STR3
13/09/2009Rubens BarrichelloBrawn GP BGP 001
12/09/2010Fernando AlonsoFerrari F10
11/09/2011Sebastian VettelRed Bull RB7
09/09/2012Lewis HamiltonMcLaren MP4/27
08/09/2013Sebastian VettelRed Bull RB9
07/09/2014Lewis HamiltonMercedes W05 Hybrid
06/09/2015Lewis HamiltonMercedes W06 Hybrid
04/09/2016Nico RosbergMercedes W07 Hybrid
03/09/2017Lewis HamiltonMercedes W08 EQ Power+
02/09/2018Lewis HamiltonMercedes W09 EQ Power+
08/09/2019Charles LeclercFerrari SF90
06/09/2020Pierre GaslyAlphaTauri AT01
12/09/2021Daniel RicciardoMcLaren MCL35M
11/09/2022Max VerstappenRed Bull RB18
03/09/2023Max VerstappenRed Bull RB19
01/09/2024Charles LeclercFerrari SF-24

