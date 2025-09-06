L’albo d’oro di tutti i piloti di F1 che hanno vinto il Gran Premio di Monza

(mi-lorenteggio.com) Monza, 6 settembre 2025 – Ecco l’albo d’oro del Gran Premio di Monza:
|DATA
|PILOTA
|VETTURA
|10/09/1922
|Pietro Bordino
|Fiat 804
|09/09/1923
|Carlo Salamano
|Fiat 805
|19/10/1924
|Antonio Ascari
|Alfa Romeo P2
|06/09/1925
|Gastone Brilli-Peri
|Alfa Romeo P2
|05/09/1926
|Louis Charavel
|Bugatti 39A
|04/09/1927
|Robert Benoist
|Delage 15 S8
|09/09/1928
|Louis Chiron
|Bugatti 37A
|24/05/1931
|Campari e Nuvolari
|AlfaRomeo 8C
|05/06/1932
|Tazio Nuvolari
|Alfa Romeo P3
|10/09/1933
|Luigi Faglioli
|Alfa Romeo P3
|09/09/1934
|Luigi Fagioli / Rudolph Caracciola
|Mercedes W25
|08/09/1935
|Hans Stuck
|Auto Union B
|13/09/1936
|Bernd Rosemeyer
|Auto Union C
|11/09/1938
|Tazio Nuvolari
|Auto Union D
|11/09/1949
|Alberto Ascari
|Ferrari 125
|03/09/1950
|Nino Farina
|Alfa Romeo 159
|16/09/1951
|Alberto Ascari
|Ferrari 375
|07/09/1952
|Alberto Ascari
|Ferrari 500
|13/09/1953
|Juan Manuel Fangio
|Maserati A6 GCM
|05/09/1954
|Juan Manuel Fangio
|Mercedes W 196
|11/09/1955
|Juan Manuel Fangio
|Mercedes W 196
|02/09/1956
|Stirling Moss
|Maserati 250F
|08/09/1957
|Stirling Moss
|Vanwall VW5
|07/09/1958
|Tony Brooks
|Vanwall VW5
|13/09/1959
|Stirling Moss
|Cooper T51
|04/09/1960
|Phil Hill
|Ferrari 256
|10/09/1961
|Phil Hill
|Ferrari 156
|16/09/1962
|Graham Hill
|BRM P57
|08/09/1963
|Jim Clark
|Lotus 25
|06/09/1964
|John Surtees
|Ferrari 158
|12/09/1965
|Jackie Stewart
|BRM P261
|04/09/1966
|Ludovico Scarfiotti
|Ferrari 312
|10/09/1967
|John Surtees
|Honda RA300
|08/09/1968
|Denny Hulme
|McLaren M7A
|07/09/1969
|Jackie Stewart
|Matra Ford MS80
|06/09/1970
|Clay Regazzoni
|Ferrari 312b
|05/09/1971
|Peter Gethin
|BRM P153
|10/09/1972
|Emerson Fittipaldi
|Lotus 72D
|08/09/1973
|Ronnie Peterson
|Lotus 72D
|08/09/1974
|Ronnie Peterson
|Lotus 72E
|07/09/1975
|Niki Lauda
|Ferrari 312 T
|12/09/1976
|Ronnie Peterson
|March 761
|11/09/1977
|Mario Andretti
|Lotus 78
|10/09/1978
|Niki Lauda
|Brabham BT46
|09/09/1979
|Jody Scheckter
|Ferrari 312 T4
|13/09/1981
|Alain Prost
|Renault RE30
|12/09/1982
|Renè Arnoux
|Renault RE30B
|11/09/1983
|Nelson Piquet
|Brabham BT52
|09/09/1984
|Niki Lauda
|McLaren MP4/2
|08/09/1985
|Alain Prost
|McLaren MP4/2B
|07/09/1986
|Nelson Piquet
|Williams FW11
|06/09/1987
|Nelson Piquet
|Williams FWIIB
|11/09/1988
|Gerhard Berger
|Ferrari FI-87/88C
|10/09/1989
|Alain Prost
|McLaren Mp4/5
|09/09/1990
|Ayrton Senna
|McLaren MP4/5B
|08/09/1991
|Nigel Mansell
|Williams FW14
|13/09/1992
|Ayrton Senna
|McLaren MP4/7A
|12/09/1993
|Damon Hill
|Williams FW15C
|11/09/1994
|Damon Hill
|Williams FW16
|10/09/1995
|Johnny Herbert
|Benetton B195
|08/09/1996
|Michael Schumacher
|Ferrari F310/2
|07/09/1997
|David Coulthard
|McLaren MP4/12
|13/09/1998
|Michael Schumacher
|Ferrari F300
|12/09/1999
|Heinz-Harald Frentzen
|Jordan 199
|10/09/2000
|Michael Schumacher
|Ferrari F1-2000
|16/09/2001
|Juan Pablo Montoya
|Williams FW23
|15/09/2002
|Rubens Barrichello
|Ferrari F2002
|14/09/2003
|Michael Schumacher
|Ferrari F2003-GA
|12/09/2004
|Rubens Barrichello
|Ferrari F2004
|04/09/2005
|Juan Pablo Montoya
|McLaren MP4/20
|10/09/2006
|Michael Schumacher
|Ferrari 248 F1
|09/09/2007
|Fernando Alonso
|McLaren MP4/22
|14/09/2008
|Sebastian Vettel
|Scuderia Toro Rosso STR3
|13/09/2009
|Rubens Barrichello
|Brawn GP BGP 001
|12/09/2010
|Fernando Alonso
|Ferrari F10
|11/09/2011
|Sebastian Vettel
|Red Bull RB7
|09/09/2012
|Lewis Hamilton
|McLaren MP4/27
|08/09/2013
|Sebastian Vettel
|Red Bull RB9
|07/09/2014
|Lewis Hamilton
|Mercedes W05 Hybrid
|06/09/2015
|Lewis Hamilton
|Mercedes W06 Hybrid
|04/09/2016
|Nico Rosberg
|Mercedes W07 Hybrid
|03/09/2017
|Lewis Hamilton
|Mercedes W08 EQ Power+
|02/09/2018
|Lewis Hamilton
|Mercedes W09 EQ Power+
|08/09/2019
|Charles Leclerc
|Ferrari SF90
|06/09/2020
|Pierre Gasly
|AlphaTauri AT01
|12/09/2021
|Daniel Ricciardo
|McLaren MCL35M
|11/09/2022
|Max Verstappen
|Red Bull RB18
|03/09/2023
|Max Verstappen
|Red Bull RB19
|01/09/2024
|Charles Leclerc
|Ferrari SF-24