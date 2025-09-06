MISTER ITALIA 2025: RITORNO A CESATE CON FASCIA PER FEDERICO NICOLACI

Il 26enne lombardo è il nuovo “Mister Italia Fitness 2025”



(mi-lorenteggio.com) Cesate, 6 settembre 2025. Non ha centrato l’obiettivo grosso (la corona di Mister Italia 2025 è andata a posarsi sulla testa del pescarese Andrea Bucciarelli), ma torna comunque da Pescara con una fascia prestigiosa il 26enne di Cesate (MI) Federico Nicolaci.

Il ragazzo lombardo, funzionario di commercio con l’hobby del bodybuilding, è infatti arrivato tra i primi sei classificati in finale conquistando la fascia di “Mister Italia Fitness 2025”.

Per Federico un’esperienza indimenticabile in quello considerato come il concorso di bellezza al maschile più importante in Italia e che nel corso degli anni è stato trampolino di lancio per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone, Luca Onestini e tanti altri.

L’atto conclusivo del concorso promosso da patron Claudio Marastoni è andato in scena lo scorso 29 agosto allo Stadio del Mare di Pescara in una serata condotta da Beppe Convertini che ha visto la presenza come ospiti sul palco di Scialpi e Jo Squillo.