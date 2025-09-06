SOUKUP E SPIELBERGER TRIONFANO ALLA NONA EDIZIONE DI ICON XTREME TRIATHLONA LIVIGNO

(mi-lorenteggio.com) Livigno, 6 se3ttembre 2025. La nona edizione di ICON Xtreme Triathlon ci riporta alla memoria l’edizione 2018, vinta allora da un italiano, al termine di una gara resa straordinariamente dura da una giornata d’anticipo autunno con pioggia e a tratti nevischio. Sono quasi trecento gli atleti al via, a testimonianza del gradimento di un evento che acquisisce rilevanza sempre maggiore e popolarità crescente anche all’estero. A sostenere questo processo di continua crescita è certamente la spettacolarità di una location come Livigno, che unisce ospitalità di alto livello, vocazione sportiva, eccezionalità dei luoghi e quest’anno anche una magica atmosfera olimpica. Si terranno infatti proprio qui a Livigno le gare di snowboard e freestyle delle Olimpiadi Milano Cortina, nelle quali verranno assegnati ben 26 titoli olimpici.



I 12 gradi di temperatura delle acque del lago del Gallo fanno da indizio di un nuoto che è il primo assaggio di una giornata aspra e ricca di sorprese. La partenza è, come da tradizione, alle 5:00 di mattina dalla spiaggia prospiciente il Lago del Gallo e per i 3.8 km della frazione natatoria. Prima del via ai 3.8 km della frazione natatoria, l’atmosfera è di quelle magiche e la sirena di start da inizio ad una gara indimenticabile e incerta fin alle ultime battute.



Tra gli uomini il primo atleta ad uscire dall’acqua è lo svedese Patrik Ericsson in 52’58”, con un distacco significativo sul ceco Petr Soukup 56’11” e il tedesco Joachim Kraut 1.05’33”. Con una prova di nuoto molto solida, Ericsson inizia la frazione ciclistica con ritmo deciso. È l’atleta che, in questa frazione, detta il ritmo dell’apertura gara mantenendo il comando fino a pochissimi attimi dall’ingresso in T2. A scompaginare i pronostici di quello che era risultato il podio parziale sulla frazione ciclistica è l’italiano Marco Corti, che con una gestione in progressione riesce a colmare il gap con i migliori nuotatori e portarsi in T2 sul passo Eira in prima posizione. Patrik Ericsson patisce un po’ lo sforzo e le basse temperature e in T2 viene raggiunto anche da Petr Soukup; i due registrano un ritardo di 1’04” sul battistrada. È la frazione run a riservare le maggiori sorprese, con una galoppata assertiva di Soukup che lascia la T2 già con un passo decisamente sciolto e in spinta. Marco Corti cede la testa della corsa dopo una decina di kilometri dall’inizio della terza frazione e accusa un momento di fatica che non gli consente di contenere il distacco dal battistrada e lo fa scivolare in terza posizione, sopravanzato da Joachim Kraut che sa gestire bene la propria fatica e rientrare gradualmente sulle prime posizioni. L’ordine di ingresso in T3 ipoteca il podio di giornata, con Petr Soukup che riesce ad accumulare oltre 22 minuti di vantaggio su Kraut e Marco Corti che escono insieme da Plaza Plaqueda.



Gli ultimi kilometri della frazione podistica sono per Petr un equilibrio tra gestione e continua voglia di spingere, che lo porta a Carosello nel tempo di 12.54’33”, splendido record della manifestazione in una giornata tutt’altro che semplice.



Straordinarie le sue parole nell’intervista post finish line: “Vincere questa gara era il mio sogno. Livigno, dopo la città nella quale vivo, è il mio luogo del cuore. Vivo queste montagne e queste luci dal 2006, quando da ragazzo salivo qui per i training camp durante i quali cercavo di preparare le mie migliori prestazioni. Nulla è cambiato per me e quando vengo qui tutto diventa magia. Non mi crederete, ma vi garantisco che le 12 ore della prova di oggi mi sono sembrate due; tutto è andato per il meglio nonostante il freddo e la pioggia che non ci hanno dato tregua per la maggior parte di gara. Ringrazio tutti voi per avermi dato l’opportunità di vivere tutto questo e per aver sostenuto la mia fatica con la vostra presenza e la vostra attenzione”.



A completare il podio maschile sono Joachim Kraut con 13.14’37”, che precede Marco Corti di circa 13’ con 13.27’34”.

