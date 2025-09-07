Cesano Boscone in Festa accoglie Don Fabio Verga: “Obiettivo fare tutti squadra insieme” – FOTO E VIDEO: DALLA SACRA, ALL’INNO ALLA MESSA

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 7 settembre 2025 – Da ieri, in città è iniziata la Festa Patronale dal tema “C’è davvero bisogno di speranza, uno sguardo rivolto sulla realtà”.

Oggi, c’è stato l’evento, secondo me, più importante di questa Festa 2025, l’ingresso ufficiale di Don Fabio Verga, che guiderà la Comunità Pastorale della Madonna del Rosario per nove anni.

Il Ritrovo presso la Chiesa della Sacra Famiglia per accogliere il nuovo Prevosto e Responsabile della Comunità Pastorale. Poi, dopo la preghiera davanti alla tomba di Monsignor Pogliani, è seguita la processione verso la Chiesa S. Giovanni Battista accompagnata dal Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale di Rho.

Presenti tutte le autorità civili, militari e religiose della città. Presente anche il Sindaco di Rho, Andrea Orlandi, con la banda e con molti cittadini anche di Pregnana Milanese. Pochi i giovani presenti. Presente il nuovo Maresciallo della Caserma dei Carabinieri di Cesano Boscone, la cui presentazione ufficiale deve esser ancora fatta alla città.

Nel lungo pomeriggio, riassumendo tutti gli interventi, Don Fabio, durante la predica durante la Santa Messa nella Chiesa di San Giovanni Battista, ha detto, usando una metafora calcistica, che non è qui per giocare da solo. Ma, per giocare di squadre, il suo obiettivo è quello di creare una grande squadra, dove tutta la Comunità partecipi. Non sarà solo e tutti/e devono collaborare insieme a crescere la Comunità.

Assente il Sindaco di Corsico o alcuni rappresentanti dell’Amministrazione comunale, nonostante chiamati in extremis, considerando che la Parrocchia di San Giustino, dove sono nato, è al confine tra il Quartiere Giardino di Cesano Boscone e il Q.re Lavagna di Corsico, con tanti cittadini soprattutto giovani, che frequentano la parrocchia e la comunità.

V. A.