Festa dell’Unità Milano metropolitana – Programma giorno 3

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 settembre 2025 – Ecco il programma odierno della Festa dell’Unità di Milano metropolitana che si svolge in Arci Corvetto – Via Oglio 21.
Domenica 7 settembre
Ore 11.00 – Attuare l’economia sociale
Con: Mario Calderini, Giovanni Carrara, Gerardo Ceriale, Valerio Pedroni, Patrizia Toia
Ore 16.00 – Tuttu’-cia: rap, racconti, spiegoni e video di Mr Greenopoli su ambiente e dintorni
Con: Elisa Brunetto, Giovanni De Feo, Rodolfo Luffarelli
Ore 17.00 – La grande sete
Con l’autrice: Erica Cassano
Con: Jessica D’adamo, Giulia Lombezzi
Ore 18:30 – Per un futuro dell’automotive, le scelte da fare in Italia e in Europa
Con: Maria Letizia Giorgetti, Giorgio Gori, Vinicio Peluffo, Andrea Rosafalco
Modera: Andrea Fodale
Ore 18:30 – I giovani a Milano, oltre il bar. La realtà dei luoghi di aggregazione in città
Con: Martina Sinatori
Rappresentanze di: Arci esterna, Better together, Nessuna – Burraco Milano, Sai che puoi
Ore 20.00 – Più uno. La politica dell’uguaglianza
Con l’autore: Ernesto Maria Ruffini
Con: Marta Bonafoni, Barbara Pollastrini, Anna Scavuzzo
Modera: Agnese Pini
Ore 20.00 – Quale sviluppo per il paese?
Con: Marina Brambilla, Susanna Camusso, Carlo Cottarelli, Pierfrancesco Maran, Antonio Misiani
Modera: Chiara Evangelista
Ore 21.15 – Un ambasciatore di pace. In memoria di Luca Attanasio
Con: Salvatore Attanasio
Ore 21.30 – Quando potevamo ancora essere tutto
Con: Nicoletta Bortolotti e gli educatori e i giovani del CDE Creta – Azione Solidale
Modera: Camilla Polo
Al link il programma completo dei 10 giorni di festa, comprensivo anche di tutti gli eventi di intrattenimento e gli eventi culturali che si svolgeranno nella giornata odierna.
Programma completo: https://www.pdmilano.eu/images/Festa_unita/programma_2025.pdf
