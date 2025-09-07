Festa dell’Unità Milano metropolitana – Programma giorno 3

Di
Redazione
-
0
76

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 settembre 2025 – Ecco il programma odierno della Festa dell’Unità di Milano metropolitana che si svolge in Arci Corvetto – Via Oglio 21.

Domenica 7 settembre

Ore 11.00 – Attuare l’economia sociale

Con: Mario Calderini, Giovanni Carrara, Gerardo Ceriale, Valerio Pedroni, Patrizia Toia

Ore 16.00 – Tuttu’-cia: rap, racconti, spiegoni e video di Mr Greenopoli su ambiente e dintorni

Con: Elisa Brunetto, Giovanni De Feo, Rodolfo Luffarelli

Ore 17.00 – La grande sete

Con l’autrice: Erica Cassano

Con: Jessica D’adamo, Giulia Lombezzi

Ore 18:30 – Per un futuro dell’automotive, le scelte da fare in Italia e in Europa

Con: Maria Letizia Giorgetti, Giorgio Gori, Vinicio Peluffo, Andrea Rosafalco

Modera: Andrea Fodale

Ore 18:30 – I giovani a Milano, oltre il bar. La realtà dei luoghi di aggregazione in città

Con: Martina Sinatori

Rappresentanze di: Arci esterna, Better together, Nessuna – Burraco Milano, Sai che puoi

Ore 20.00 – Più uno. La politica dell’uguaglianza

Con l’autore: Ernesto Maria Ruffini

Con: Marta Bonafoni, Barbara Pollastrini, Anna Scavuzzo

Modera: Agnese Pini

Ore 20.00 – Quale sviluppo per il paese?

Con: Marina Brambilla, Susanna Camusso, Carlo Cottarelli, Pierfrancesco Maran, Antonio Misiani

Modera: Chiara Evangelista

Ore 21.15 – Un ambasciatore di pace. In memoria di Luca Attanasio

Con: Salvatore Attanasio

Ore 21.30 – Quando potevamo ancora essere tutto

Con: Nicoletta Bortolotti e gli educatori e i giovani del CDE Creta – Azione Solidale

Modera: Camilla Polo

Al link il programma completo dei 10 giorni di festa, comprensivo anche di tutti gli eventi di intrattenimento e gli eventi culturali che si svolgeranno nella giornata odierna.

Programma completo: https://www.pdmilano.eu/images/Festa_unita/programma_2025.pdf

Redazione

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui