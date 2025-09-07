SALMO A FIERA MILANO LIVE: GRANDE SUCCESSO IERI PER IL “LEBONSKI PARK”, IL CONCERTO-EVENTO CHE HA RISCRITTO LE REGOLE DEL LIVE. DOPPIO ANNUNCIO SUL PALCO: “FLASHBACK”, IL NUOVO SINGOLO IN USCITA DOMANI, E LA NUOVA DATA A MILANO, IL 4 DICEMBRE @ UNIPOL FORUM

IL CONCERTO-EVENTO CHE HA RISCRITTO LE REGOLE DEL LIVE IN UN VIAGGIO A 360° NEL MONDO DI SALMO IN SCENA IERI SERA @ FIERA MILANO LIVE. PRIMO ATTO DEL SALMO WORLD TOUR 2025 FINO A DICEMBRE TRA EUROPA E USA

Dopo mesi di attesa il LEBONSKI PARK di Salmo è diventato realtà. L’evento fuori scala andato in scena ieri sera a Fiera Milano Live, prodotto da Vivo Concerti e Lebonski 360, ha superato le regole del concerto per trasformarsi in esperienza più che immersiva nell’universo dell’artista. Non solo musica, ma un evento totale costruito intorno ai fan, con un format inedito: un vero e proprio luna park tematico. Per un giorno l’area di Fiera Milano Live si è trasformata nel grande parco divertimenti targato Lebonski Park: dalla ruota panoramica agli scivoli giganti, dal derby day con cavalli ai tori meccanici, dagli autoscontri alle zone food & chill -tante le attrazioni e le attività che hanno intrattenuto il pubblico dal primo pomeriggio, assicurando loro ore di puro divertimento prima di entrare nel vivo dello show.

Dalle ore 19:00, la musica ha preso il controllo della serata: dopo gli opening act di Dante e Shari, Salmo ha letteralmente incendiato Fiera Milano Live con il suo show tra scenografie sorprendenti, richiami visivi alla sua discografia e una messa in scena che ha tradotto in spettacolo puro l’universo di RANCH, il suo ultimo album (Columbia Records/Sony Music Italy) certificato Disco di Platino. Accanto ai brani di RANCH Salmo ha portato sul palco i pezzi simbolo della sua carriera, in un viaggio lungo 40 brani dentro la sua intera discografia che ad oggi gli è valsa 77 Dischi di Platino e 50 Dischi d’Oro. Il rancho -il rifugio in collina nel cuore della Sardegna dove ha scelto di isolarsi, lontano dai riflettori e dagli algoritmi social- è stato il punto di inizio e di arrivo di questo viaggio: un ritorno a casa, ai suoni originari, con tutta l’esperienza e le ferite accumulate. Il luogo che Salmo porta dentro di sé si è rivelato progressivamente nel corso della serata, fino a diventare il centro visivo e narrativo dell’ultima parte del live.

La scaletta dello show è stata pensata in tre momenti, che hanno dato vita a un racconto musicale sfaccettato, capace di attraversare generi e atmosfere senza mai perdere intensità: il primo blocco con la band elettrica (Marco Azara, chitarra e direzione musicale; Daniele Mungai, tastiere e chitarra; Davide Pavanello, basso; Riccardo Puddu, tastiere e chitarra; Alessio Sanfilippo, batteria; Andrea Ciaudano, DJ; Carmine Iuvone, violoncello) ha lasciato spazio alle venature acustiche della sezione unplugged, per poi chiudere il cerchio con il grande momento di festa elettronica, il dj set affidato a 2P.

La serata ha preso ancora più i contorni di un evento unico quando a raggiungere on stage il padrone di casa sono arrivati, uno dopo l’altro, amici e colleghi come Fabri Fibra, Kaos, Centomilacarie, Nitro, Zucchero, Noyz Narcos, Lazza e Luca Agnelli, intrecciando energie e generi in un’unica, esplosiva celebrazione di musica e fratellanza artistica.

Tra le sorprese che Salmo ha riservato al suo pubblico, lo spoiler del nuovo singolo FLASHBACK (Columbia Records/Sony Music Italy), disponibile su tutte le piattaforme digitali dalle h11:00 di domani -8 settembre- insieme al videoclip. Molto più di un brano, con FLASHBACK -prodotto da Gamuel Sori e Verano- Salmo apre un varco, uno stargate temporale che unisce l’estate del 2003 a quella di oggi. Ventidue anni in un ricordo che brucia e illumina allo stesso tempo. L’ultimo anno per lui è stato un viaggio diverso, di silenzi e ricerca. Ha scavato tra le pieghe degli anni per scoprire che le cose davvero importanti non sono quelle che sembrano correre più veloci, ma quelle che restano ferme, salde, incrollabili. FLASHBACK è la colonna sonora di questo viaggio interiore che arriva fino a oggi, quando la consapevolezza trasforma in forza la nostalgia.

E sempre ieri è arrivato l’annuncio di una nuova data ad impreziosire il viaggio del SALMO WORLD TOUR 2025: giovedì 4 dicembre Salmo farà tappa all’Unipol Forum di Milano, con biglietti disponibili su TicketOne dalle ore 15:00 di lunedì 8 settembre, e a partire dalle ore 11:00 di sabato 13 settembre negli altri circuiti e punti vendita autorizzati.

PRODUZIONE E SCENOGRAFIA

La scenografia del LEBONSKI PARK, articolata in capitoli visivi, ha attraversato mondi distopici, universi cinematografici e riferimenti diretti alla carriera di Salmo. Ogni ambiente va a rappresentare un simbolo, una tappa del viaggio in costante trasformazione davanti agli occhi del pubblico. A giocare un ruolo fondamentale nello storytelling anche gli effetti speciali, dove le fiamme entrano come inneschi narrativi per arricchire i momenti visivi, trasformando lo spazio e rendendo fisici gli immaginari.

L’idea del palco gioca sul concetto dello svelamento inteso come gesto simbolico che attraversa tutto lo show, e non solo come effetto scenico isolato. Attraverso lo svelamento è possibile guardare oltre, accedere a nuovi livelli narrativi, come in una discesa dentro la storia e l’immaginario di Salmo. Questo principio prende corpo nei grandi LED frontali, concepiti non come superfici statiche, ma come elementi mobili e attivi: si spostano, ridisegnano lo spazio scenico, cambiano punto di vista e dialogano con i contenuti video. La scenografia diventa così metamorfica, capace di trasformarsi e sorprendere creando, di volta in volta, aperture che conducono lo spettatore più a fondo nel racconto.

La band e il dj set sono parte integrante della scena: il palco li ingloba nella narrazione, rendendoli parte del linguaggio visivo. A questo si aggiunge una lunga passerella che si proietta nella platea, un prolungamento dello spazio narrativo che porta Salmo dentro al pubblico, abbattendo ogni distanza tra artista e spettatori.

La realizzazione creativa del LEBONSKI PARK è frutto di un processo collettivo che ha coinvolto Davide Pedrotti (BLEARRED), Pablo Solari, Andrea Folino (REEF STUDIOS), Michele Montesi, Domani Studio, Lucia Pantalone.

SALMO WORLD TOUR 2025

Dopo il LEBONSKI PARK, l’avventura live prosegue sui grandi palchi italiani e internazionali con il SALMO WORLD TOUR 2025, la tournée prodotta da Vivo Concerti e Lebonski 360 che da ottobre vedrà Salmo portare RANCH e il meglio del suo repertorio nei palasport di tutta Italia e fuori dai confini nazionali, in giro per il mondo.

SALMO WORLD TOUR 2025 toccherà il 9 ottobre Padova (Fiera di Padova) per proseguire l’11 ottobre a Torino (Inalpi Arena); il 18 ottobre a Eboli (Palasele); il 21 ottobre a Roma (Palazzo dello Sport); il 26 ottobre a Firenze (Mandela Forum); il 28 ottobre a Bologna (Unipol Arena), prima di calcare alcuni dei palchi più infuocati d’Europa (Barcellona, Madrid, Londra, Parigi, Berlino e Stoccolma a novembre), l’Unipol Forum di Milano con la nuova data del 4/12 e sempre nel mese di dicembre i palchi americani (Los Angeles, Toronto, New York e Miami). Un tour mondiale al cardiopalma, dimostrazione concreta di quanto Salmo sia oggi uno degli artisti italiani più potenti e riconoscibili a livello global.

SALMO WORLD TOUR 2025

Giovedì 9 Ottobre 2025 – PADOVA @ FIERA

Sabato 11 Ottobre 2025 – TORINO @ INALPI ARENA

Sabato 18 Ottobre 2025 – EBOLI @ PALASELE

Martedì 21 Ottobre 2025 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

Domenica 26 Ottobre 2025 – FIRENZE @ MANDELA FORUM

Martedì 28 Ottobre 2025 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

Martedì 4 Novembre 2025 – BARCELLONA @ RAZZMATAZZ

Mercoledì 5 Novembre 2025 – MADRID @ SALA MON

Domenica 9 Novembre 2025 – LONDRA @ VILLAGE UNDERGROUND – SOLD OUT

Lunedì 10 Novembre 2025 – PARIGI @ CAFÉ DE LA DANSE – SOLD OUT

Mercoledì 12 Novembre 2025 – BERLINO @ KANTINE AM BERGHAIN – SOLD OUT

Giovedì 13 Novembre 2025 – STOCCOLMA @ BAR BROOKLYN – SOLD OUT

Giovedì 4 Dicembre 2025 – MILANO @ UNIPOL FORUM – NUOVA DATA

Venerdì 12 Dicembre 2025 – LOS ANGELES @ THE PEPPERMINT CLUB

Domenica 14 Dicembre 2025 – TORONTO @ GARRISON

Martedì 16 Dicembre 2025 – NEW YORK @ SOB

Giovedì 18 Dicembre 2025 – MIAMI @ REVOLUTION LIVE

