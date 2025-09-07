X Factor 2025: martedì 9 a Milano il party evento con il cast di XF2025, Big Mama, Nina Kraviz, Mimì, Les Votives, Maria Tomba e un secret guest

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 settembre 2025 – Milano si prepara a vivere una notte speciale: martedì 9 settembre l’Ex Macello, in Viale Molise 62, farà vibrare la città con “X Factor – The Party”, l’evento ufficiale che inaugura la nuova stagione dello show Sky Original prodotto da Fremantle, atteso da giovedì 11 settembre su Sky e in streaming su NOW.

Organizzato da Sky, NOW e Billboard Italia, il party è un appuntamento unico che fonde performance live, DJ set in una cornice urbana e immersiva.

La serata inizierà dalle ore 18:30 e proseguirà fino alle 23:30. L’ingresso è gratuito, ma con registrazione obbligatoria e posti limitati fino a esaurimento. È possibile prenotarsi direttamente attraverso il sito di Billboard Italia al link https://www.ticketmaster.it/artist/x-factor-the-party-biglietti/1355164.

Una volta completata l’iscrizione, i partecipanti riceveranno un biglietto digitale da presentare all’ingresso.

Sul palco ci sarà il cast di #XF2025 alla vigilia dello start alla nuova edizione, e con loro si esibiranno alcune delle voci che più hanno emozionato il pubblico nelle recenti edizioni dello show: Mimì Caruso, vincitrice della stagione 2024, che con la sua voce matura e carica di soul e jazz ha conquistato critica e fan; i Les Votives, band dalla raffinata energia che ha saputo mescolare atmosfere alternative e pop con una scrittura originale; e Maria Tomba, cantautrice ironica e autentica, capace di emergere con stile nell’edizione 2023 grazie a una personalità travolgente e a una scrittura senza filtri.

La conduzione della serata sarà affidata alla voce di Matteo Campese di RTL 102.5, capace di portare ritmo e ironia. E a chiudere la serata, il gran finale sarà caratterizzato da un triplo, imperdibile show: saliranno sul palco BigMama, una delle figure più originali e interessanti del panorama rap italiano, seguitissima tra i giovani e icona dei diritti civili; ci sarà anche un DJ set di Nina Kraviz, DJ, producer e cantante di fama internazionale, fondatrice delle etichette трип (trip) e Galaxiid e nominata “DJ of the Year” da Mixmag, capace di portare i suoi sound cosmici e visionari in location come la Torre Eiffel e la Grande Muraglia Cinese; infine, arriverà anche una special guest a sorpresa che sarà svelata solo sul palco dell’Ex Macello.

“X Factor – The Party” Powered by Billboard Italia darà il via a una stagione che promette sorprese e talento, unendo il calore della pista al racconto delle nuove voci che animeranno il palco televisivo. Dopo la festa del 9 settembre, l’avventura continuerà: da giovedì 11 settembre lo show di #XF2025 sarà ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile on demand e visibile su Sky Go; dal 16 settembre sarà visibile in chiaro ogni martedì alle 21:30 su TV8.

“X Factor – The Party” è un evento Powered by Billboard Italia. Main Sponsor McDONALD’S. Official Sponsor Regionale di Trenitalia, MediaWorld.

Redazione