Alfa Revival Cup 2025 round 5 Mugello: trionfo per Ambrogio Perfetti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 settembre 2025 – I piloti dell’Alfa Revival Cup ritornano in pista dopo la pausa estiva su uno dei circuiti più impegnativi e spettacolari in calendario. Il Mugello, infatti, è un teatro naturale di velocità e passione incastonato tra le colline toscane, dove ogni curva racconta una storia e ogni rettilineo è un brivido tra cambi di pendenza mozzafiato. Sotto uno splendido sole settembrino, il weekend ha regalato spettacolo sin dalle qualifiche del sabato, con i primi tre racchiusi in mezzo secondo. La pole position è stata conquistata da Ambrogio Perfetti #105 del Team Alfa Delta OKP in 2:12.166, seguito da Mario Salomone e Giacomo Barri #23 del Team Alfa Delta OKP staccati di 1 decimo, mentre al terzo posto si è piazzato il leader del Campionato Davide Bertinelli #1 del Team Gatti.

Redazione