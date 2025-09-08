BANDE MUSICALI, REGIONE LOMBARDIA AUMENTA IMPEGNO ECONOMICO PER SOSTENERLE. ASSESSORE CARUSO: PATRIMONIO CULTURALE DA PRESERVARE

MISURA DESTINATA ANCHE A FANFARE, CORI E GRUPPI FOLK

(mi-lorenteggio.com) Milano, 08 settembre 2025. Regione Lombardia incrementa il sostegno alle bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk stanziando ulteriori 100.000 euro per la misura specifica dedicata alla musica popolare, che ora può contare su una dotazione finanziaria complessiva di 750.000 euro. Lo stabilisce una delibera di Giunta approvata su proposta dell’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso.

L’obiettivo è promuovere la diffusione della cultura musicale amatoriale, salvaguardando tradizioni, repertori popolari e l’identità delle comunità locali.

“L’incremento delle risorse dedicate alla musica popolare – dichiara l’assessore Caruso – è un segnale concreto dell’impegno che Regione Lombardia mette in campo per la tutela e la valorizzazione delle culture dei territori. Bande musicali, cori, fanfare e gruppi folk sono un patrimonio artistico da preservare e rappresentano un punto di riferimento per intere generazioni. Con questo intervento intendiamo rafforzare il loro ruolo: siamo dalla parte di chi, con passione e dedizione, mantiene vive le radici culturali della Lombardia”.

Il bando, gestito in collaborazione con ANCI Lombardia, mette a disposizione risorse a fondo perduto per coprire le spese sostenute entro il 18 dicembre 2025 da gruppi attivi sul territorio regionale. Sono due le linee di intervento previste. La prima, grazie all’incremento approvato, ha ora una dotazione finanziaria di 400.000 euro ed è dedicata al sostegno di attività culturali come spettacoli, concerti, rassegne, corsi di formazione musicale, progetti educativi e iniziative per la valorizzazione del repertorio tradizionale lombardo, acquisti di divise, partiture e abiti funzionali alle attività. La seconda linea di intervento, per un totale di 350.000 euro, è riservata all’acquisto di strumenti musicali, attrezzature, allestimenti.

Redazione