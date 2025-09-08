BAREGGIO – IL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO APPROVATO ALL’UNANIMITA’ IN COMMISSIONE

L’assessore Capuano: “Numerosi progetti per sviluppare il senso civico fin dalla tenera età”.

Il sindaco Colombo: “Fatto un ottimo lavoro basato sulla condivisione e sulla partecipazione”

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 8 settembre 2025. La Commissione Istruzione ha approvato all’unanimità il Piano per il Diritto allo Studio 2025/26. Un ottimo risultato, come l’anno scorso, frutto della proficua sinergia instaurata tra l’Amministrazione

comunale, il Dirigente Scolastico, i docenti, i rappresentanti dei genitori delle singole scuole del territorio

e la Commissione stessa.

“Sono molto soddisfatto perché tutti gli oltre 40 progetti proposti, in parte dalle scuole e in parte dal

Comune, hanno trovato l’approvazione di tutti i componenti della Commissione, anche dei

rappresentanti dell’opposizione – afferma l’assessore all’Istruzione Franco Capuano -. I progetti

riguardano vari temi tra i quali educazione ambientale, educazione alimentare, educazione stradale e

violenza sulle donne. Tutti i progetti condividono un approccio educativo innovativo, basato

sull’esperienza diretta, sul gioco e sulla partecipazione. La finalità è quella di promuovere nei giovani

studenti una cultura responsabile affinché sviluppino e coltivino il senso civico fin dalla tenera età”.

Particolare attenzione quest’anno è stata riservata all’educazione ambientale: “L’obiettivo è

accompagnare bambini e ragazzi verso una maggiore consapevolezza delle sfide ambientali

contemporanee – spiega l’assessore Capuano -. I progetti che verranno proposti alle scuole, in

collaborazione con l’Ufficio Tecnico, intendono tradurre in esperienze educative i principali ambiti

d’intervento dell’Amministrazione in materia ambientale”. Le attività previste comprendono: percorsi

sul risparmio energetico e le fonti rinnovabili, laboratori di economia circolare con focus sulla

prevenzione degli sprechi e l’importanza di scegliere comportamenti di consumo consapevoli, progetti

sulla differenziazione dei rifiuti e iniziative di cittadinanza attiva e cura degli spazi pubblici.

“Sottolineo anche la conferma di tutti i servizi degli anni scorsi tra cui il trasporto scolastico, che da

gennaio ha visto anche una diminuzione della tariffa – conclude l’assessore Capuano -. Proseguirà anche

la collaborazione con Sodexo per quanto riguarda la mensa scolastica, con progetti come la frutta a metà

mattina, la colazione a scuola e la sensibilizzazione contro gli sprechi del cibo mediante la distribuzione

della borsetta per portare a casa pane e frutta non consumati, iniziativa giunta ormai al terzo anno”.

“E’ stato fatto un ottimo lavoro basato sulla condivisione e sulla partecipazione – aggiunge il sindaco

Linda Colombo -. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato al Piano Diritto allo Studio 2025/26, il

personale del nostro Ufficio Scuola, il presidente uscente della Commissione, Mario Cavallotti, e auguro

a tutti un buon anno scolastico”.

Redazione

