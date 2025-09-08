BiassonoGP 2025: l’evento che ha acceso il cuore di Biassono durante ilGran Premio d’Italia di Formula 1!

(mi-lorenteggio.com) Biassono, 8 settembre 2025 – Un’esplosione di energia, emozione e partecipazione ha travolto Biassono nei giorni del Gran Premio d’Italia di Formula 1: il BiassonoGP 2025 ha superato ogni aspettativa, registrando un’affluenza senza precedenti nelle piazze e nelle vie del Nuovo Borgo. Una vera festa della comunità, che ha confermato Biassono come punto di riferimento per gli eventi “Fuori GP” di tutta la Brianza e del suo capoluogo.



Un impatto straordinario sul territorio

I riflettori sono stati puntati sulle attività commerciali, che hanno visto moltiplicarsi le opportunità di business: il BiassonoGP ha generato un incremento eccezionale del giro d’affari, coinvolgendo negozi, bar e ristoranti in una vera e propria maratona di eventi e convivialità. Laboratori creativi per bambini, ludoteche e aperture serali hanno trasformato il Borgo in un palcoscenico accogliente, vivace e unico, capace di sedurre cittadini e ospiti da tutto il mondo.



Glamping: il lusso dell’avventura sportiva

Tra le novità, il Glamping allestito presso il Centro Sportivo Parco nello Stadio “Giuseppe Rovelli”, che ha

regalato ai visitatori un’esperienza di soggiorno esclusiva e indimenticabile, perfettamente allineata al claim

“full speed full fun” e che è solo l’inizio di una vocazione anche turistica di Biassono, troppo sottovalutata in

passato.

Grazie a chi rende grande BiassonoGP

Un applauso al promotore privato MusicLab Milano, vero motore dell’evento, che con passione e professionalità ha orchestrato ogni dettaglio. Un sentito grazie ai dipendenti e tecnici comunali, il cui impegno – anche

nelle notti e nei giorni di festa – ha reso possibile il successo di BiassonoGP, garantendo sicurezza e perfetta

organizzazione.

Standing ovation agli artisti che, dal giovedì alla domenica, hanno entusiasmato il pubblico con spettacoli

coinvolgenti, a HeyDj radio per la sua energia contagiosa sul palco del Borgo, e a sponsor e partner che hanno

permesso di infrangere ogni record di raccolta fondi, dimostrando ancora una volta quanto BiassonoGP sia

un progetto vincente e sempre in crescita.

Ultimi, ma non per importanza, i volontari del gruppo Alpini di Biassono, dei Carabinieri in congedo, dei volontari dell’Ordine di Malta, della Protezione Civile biassonese, della Croce Bianca Milano – Sezione di Biassono, tutti presenti a garantire la sicurezza e il servizio di soccorso sanitario.

Sport, inclusione, divertimento!

Indispensabile il contributo delle associazioni sportive locali, vere protagoniste delle attività ludiche e sportive che hanno coinvolto bambini e ragazzi, diffondendo i valori positivi dello sport e della condivisione. Il

BiassonoGP si è trasformato così in una grande piazza di sport, dove biassonesi e visitatori stranieri si sono

sentiti parte di un’unica, grande famiglia. Eccezionale e unica la presenza di PizzAut nella serata del venerdì

nel Nuovo Borgo, l’occasione di cenare con una pizza “speciale”.

Guardiamo avanti, insieme!

Il trionfo del BiassonoGP 2025, delle migliaia di presenze nei quattro giorni di eventi, la crescita esponenziale

dei contatti Social arrivati a centinaia di migliaia nella settimana clou dell’evento, rilancia Biassono come

“piccola capitale degli eventi”, pronta ad accogliere ospiti da ogni latitudine e a offrire esperienze sempre più

straordinarie.

L’amministrazione comunale conferma l’impegno per sostenere e valorizzare iniziative capaci di arricchire il

tessuto sociale ed economico di Biassono.

Un grazie di cuore a tutte le persone che hanno reso possibile questa edizione da record. L’appuntamento è

già fissato per il prossimo anno: BiassonoGP vi aspetta, sempre “full speed, full fun”!