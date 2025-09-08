BustoFolk 2025. XXIV Edizione Festival Interceltico città di Busto Arsizio (VA)

Musica, concerti, spettacoli di danza, cultura, artigianato, intrattenimento per tutta la famiglia e tante emozioni.

(mi-lorenteggio.com) Busto Arsizio, 9 settembre 2025. Dall’undici al quattordici settembre 2025, si accendono le luci su BustoFolk 2025, il festival che celebra la musica e le tradizioni celtiche e folk. Il suggestivo del Museo Tessile di Busto Arsizio (VA), farà da cornice alla XXIV Edizione dell’evento,

organizzato dall’Accademia danze Irlandesi Gens d’Ys.

Una programmazione di quattro giorni ricca e coinvolgente, che spazia dalla musica live ai concerti che portano sul palco grandi nomi internazionali, agli spettacoli di danza Gens d’Ys, ai workshop e ai laboratori interattivi, offrendo attività per tutta la famiglia.

Il cuore pulsante di BustoFolk è senza dubbio la sua line-up musicale, che propone un ventaglio di artisti, dai mostri sacri del genere, alle band emergenti più interessanti. Il festival si aprirà giovedì con una serata di danze irlandesi, ad ingresso gratuito, guidata dai TRI’ (Piemonte), proseguirà venerdì con gli Alzamantes (Lombardia) e il talentuoso Daorì Farrell Trio (Irlanda), definito “il nuovo Luke Kelly” da Christy Moore.

Sabato sarà una vera festa: i leggendari Birkin Tre (Liguria) festeggeranno i loro 40 anni di carriera, seguiti dalla freschezza dei The Tribesmen (Irlanda) e dall’energia dei Talisk (Scozia), una delle band folk più innovative del XXI secolo.

La domenica, il gran finale sarà indimenticabile: dopo le performance di band come i The Shamrock Band e Ar An Talamh, l’atteso e coinvolgente spettacolo di danza dei Gens d’Ys, il palco accoglierà la leggenda irlandese Sharon Shannon (Irlanda), definita “un tesoro nazionale” dal presidente irlandese Michael D. Higgins, che torna a Busto Arsizio dopo molti anni. Sharon Shannon continua a esplorare nuovi orizzonti musicali, forte di 20 album e una carriera di 40 anni che l’ha portata a esibirsi in tutto il mondo.

Dopo il successo dello scorso anno si conferma l’appuntamento FOLK OPEN MIC, una grande opportunità a partecipazione libera rivolta a chi sa cantare, suonare da solo o con la propria band e abbia il desiderio di esibirsi. Avrà a disposizione un palco prestigioso, un pubblico competente e un service audio/luci professionale. La prenotazione è obbligatoria.

Non mancheranno workshop di arpa e sessioni musicali aperte a tutti e lezioni gratuite e stage di danze irlandesi, scozzesi e bretoni a cura di Gens d’Ys, per imparare a muoversi a ritmo di folk.

Non solo musica

BustoFolk non è solo un festival di concerti, ma un’occasione per immergersi completamente nelle radici della cultura celtica. Nelle giornate di sabato e domenica, sul prato esterno alle mura del Museo, non mancheranno i campi storici, che prevedono la presenza di tre Clan importanti. Sarà realizzato un villaggio celtico con tutte le sue attività, per far vivere uno spaccato di vita del passato. Adulti e bambini avranno modo di avvicinarsi alle tradizioni celtiche, con un calendario fitto di laboratori, sarà possibile osservare maestri artigiani all’opera con la lavorazione del cuoio, la forgiatura e la tessitura a telaio verticale.

Per gli amanti dell’arte e della creatività, domenica si terrà la premiazione della decima edizione del Concorso Pagine Folk, un evento di successo, che offre agli appassionati di scrittura la possibilità di esprimere il proprio talento.

Inoltre, sempre nella giornata di domenica, l’arte prenderà forma in modo inusuale, il corpo si trasforma in tela, con la IX edizione del Contest di Body Painting che quest’anno avrà come tema “ The Stars, Le stelle “. Un evento unico che culminerà con la sfilata dei lavori realizzati.

Un festival per tutti: giochi, sport e storie

BustoFolk si conferma un evento, pensato per ogni fascia d’età.

I piccoli sportivi potranno partecipare sabato e domenica pomeriggio al “Mini Rugby” per bambini/e e ragazzi/e a cura di Rosafanti Rugby o lasciarsi incantare, sabato, da una nuova divertente avventura in compagnia di Jenkins, il servitore del Re “The King’s Servant Story Time” un racconto interattivo pensato per i bambini dai 3 agli 8 anni e narrato interamente in inglese. (organizzato dalla Scuola Kids&Us di Busto Arsizio- Nel parco, partecipazione libera, consigliata la prenotazione)

Per gli appassionati di giochi, l’associazione Ruolatori Seriali allestirà un’area dedicata a giochi di ruolo, da tavolo e wargames, offrendo un’esperienza ludica a 360 gradi.

Dopo il successo delle due ultime edizioni gli organizzatori hanno deciso di implementare e allargare l’offerta. In collaborazione con i Ruolatori Seriali. Oltre alle splendide avventure dei Giochi di Ruolo, ci sarà la possibilità di provare Giochi da Tavolo con In Ludo Veritas e i Wargame con la Gilda dei Giochi. (L’area è accessibile gratuitamente con il biglietto del festival ed esclusione del truck del GDRrante)

L’evento sarà arricchito da un mercatino di oggetti unici realizzati a mano e specialità gastronomiche, accompagnate da birre artigianali o bevande originali come l’idromele. Tanti i prodotti, tutti da gustare.

Con il contributo e con il patrocinio di:

Regione Lombardia

Città di Busto Arsizio

Camera Commercio di Varese

Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus

Culture Ireland

Con il patrocinio di:

Consolato Generale d’Irlanda/Milano

Ente Nazionale del Turismo Irlandese

Informazioni Utili:

BIGLIETTI al sito https://bustofolk.it/programma/Biglietti

Gli abbonamenti per più giorni, scontati, sono acquistabili solo online, fino ad esaurimento disponibilità. – I biglietti giornalieri sono acquistabili direttamente sul luogo dell’evento durante i giorni del Festival.

giovedì ingresso gratuito per la serata danzante

venerdì: 12 euro – sabato: 18 euro – domenica: 18 euro

possessori di Disability card e bambini fino ai 12 anni, ingresso gratuito.

I cani possono entrare solo al guinzaglio. Quelli identificati come razza pericolosa anche con museruola.

DATI RIEPILOGATIVI DELLA MANIFESTAZIONE BUSTOFOLK 2025:

24esima edizione del Festival Interceltico città di Busto Arsizio.

Durata dell’evento: Da giovedì 11 settembre, a domenica 14 settembre 2025

Location: Museo del Tessile.

Indirizzo: via Volta 6 – Busto Arsizio (VA)

Organizzazione e Direzione Artistica: Umberto Crespi – Accademia Danze Irlandesi Gens d’Ys (40 sedi in Italia – www.gensdys.it)

Info e programma completo: www.bustofolk.it – info@bustofolk.it

TEL +39 335 7155360

Tutti gli eventi si terranno anche in caso di maltempo.

ARTISTI E GRUPPI PRESENTI AL MUSEO DEL TESSILE

Giovedì 11 settembre 2025 ingresso gratuito

Ore 21.30 Festa a ballo irlandese con il Concerto dei TRI’ (Piemonte)

Venerdì 12 settembre 2025

Ore 21:00: Concerto degli ALZAMANTES (Lombardia), Per la prima volta a Bustofolk la regina delle Band di Balfolk con un repertorio da danza sterminato ma che sarà concentrato pe per

l’occasione sulle terre comunemente definite “celtiche”. Prontissimi per ballare!

Ore 22.30

Ore 22:30: Esibizione di DAOIRI’ FARRELL TRIO (Irlanda), Definito da Christy Moore “il nuovo Luke Kelly”, ha vinto gli All Ireland Singer e ricevuto molte nomination ai BBC e RTÉ folk awards. Per la prima volta a Busto Arsizio, accompagnato da grandi musicisti come Mark Redmon e Edward P.Kavanagh.

Sabato 13 settembre 2025

Festa a ballo con gli studenti delle scuole secondarie

Ore 15:00: torna il concerto di DAOIRI’ FARRELL TRIO (Irlanda)

Ore 20:00: Concerto dei BIRKIN TREE (Liguria) una delle band leggendarie della musica tradizionale irlandese in Italia, che festeggeranno 40 anni di storia ininterrotta.

Ore 21:30: Esibizione dei THE TRIBESMEN (Irlanda) Tornano a Bustofolk i 5 magnifici ragazzi provenienti dalla costa occidentale dell’Irlanda, portano la freschezza e il meglio della musica folk tradizionale irlandese sui palchi europei.

Ore 23:00: Concerto dei TALISK (Scozia),) una delle band folk scozzesi più chiacchierate del XXI secolo, i Talisk hanno demolito gli stereotipi e ridefinito il genere per quasi un decennio. Con oltre 15 milioni di stream e 10.000 album venduti in tutto il mondo, concerti sold-out in cinque continenti.

Per la prima volta a Busto Arsizio.

Domenica 14 settembre 2025

Ore 13:30: Sessione di musica irlandese gratuita.

Dalle 14:30 alle 16:00: “Folk Open Mic”, un palco a disposizione per musicisti folk. Un palco prestigioso, un pubblico competente e un service audio/luci professionale a disposizione per chi, in solitaria o in gruppo, si sarà iscritto. Un palco prestigioso, un pubblico competente e un service audio/luci professionale a disposizione per chi, in solitaria o in gruppo, si sarà iscritto a questa novità riproposta anche nell’edizione 2025

Ore 17:00: Stage di danze irlandesi “Figure” e concerto dei THE SHAMROCK BAND (Lombardia). Della loro allegria e capacità di coinvolgimento hanno fatto il loro biglietto da visita, faranno cantare e ballare il pubblico a perdifiato. Grandi amici del Bustofolk tornano per aprire questa serata pazzesca.

Ore 18:00: Concerto degli AR AN TALAMH (Lombardia). Una delle band di musica irlandese emergenti più interessanti della penisola. Struggenti canzoni e originali set musicali sono il repertorio di questo quartetto formato da tre virtuosi musicisti accompagnati dalla splendida voce di Caterina Sangineto.

Ore 19:30: Spettacolo di danza di GENS D’YS & Kalon Ker Ys. La danza irlandese in Italia da più di 30 anni ma costantemente in evoluzione. Uno spettacolo a chiusura della tournèè estiva che li ha portati sui palchi di tutta Italia. Sempre coinvolgenti grazie a nuove coreografie e continui cambi di velocità e costumi. Per la prima volta accompagnati da Kalon Ker Ys (il cuore di Ys), il Coro dell’Accademia Gens d’Ys, che fa il suo debutto sul palco del Bustofolk.

Ore 21:00: Concerto di SHARON SHANNON (Irlanda) ll presidente irlandese Michael D. Higgins l’ha definita “Un tesoro nazionale” e, dopo 20 album, innumerevoli DVD, concerti filmati, collaborazioni musicali e una carriera lunga 40 anni, Sharon Shannon, nel 2024, continua a esplorare nuovi orizzonti musicali. La sua carriera l’ha vista in tournée in tutto il mondo, passando per America, Europa, Africa, Australia, Nuova Zelanda, persino Arabia Saudita e Cina, esibendosi in alcuni dei più grandi palcoscenici mondiali, dal Kennedy Centre di Washington alla Wembley Arena di Londra. La Galway Girl per eccellenza torna a Busto Arsizio a molti anni di distanza.