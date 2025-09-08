COMPASSO D’ORO INTERNATIONAL AWARD 2025: IL FORNO SMEG COF01 RICEVE LA MENZIONE D’ONORE

Al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka, la giuria internazionale nomina il forno combinato a vapore da appoggio di Smeg COF01 tra le 35 Menzioni d’Onore, assegnate a progetti provenienti da tutto il mondo e selezionati per l’intuizione nell’interpretare il tema dell’Esposizione Universale “Designing Future Society for Our Lives”.

(mi-lorenteggio.com) Guastalla, 8 settembre 2025 – L’eccellenza nel design incontra la tecnologia in cucina, e il risultato non passa inosservato. Il forno combinato a vapore COF01 di Smeg ha ricevuto la Menzione d’Onore al Compasso d’Oro International Award 2025, aggiudicandosi così uno dei riconoscimenti più prestigiosi al mondo nel campo del design industriale.

Nel corso della cerimonia di premiazione, che si è svolta il 5 settembre nell’ambito di Expo 2025 Osaka, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono stati conferiti 20 Compassi d’Oro e 35 Menzioni d’Onore, attribuite a prodotti su scala internazionale.

La Menzione d’Onore per il forno combinato a vapore COF01 arriva a seguito della selezione da parte del Comitato Esecutivo dell’ADI – Associazione per il Disegno Industriale, che ha riconosciuto nel prodotto una risposta concreta al tema di Expo 2025 Osaka, “Designing Future Society for Our Lives”, un concept che punta a premiare l’innovazione al servizio del benessere e della sostenibilità.

(R)EVOLUTIONARY COOKING: PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN FORMATO COMPATTO

Evoluzione come miglioramento. Rivoluzione come svolta. Sono questi i concetti alla base di (R)evolutionary Cooking, il progetto con cui Smeg ripensa e ridefinisce il mondo della cucina. Trasferendo nei piccoli elettrodomestici l’eccellenza tecnologica maturata nei grandi apparecchi, l’azienda rende accessibili, a tutti, prodotti dalle performance avanzate. È in questo contesto che è nato il COF01, progettato con deepdesign® studio e pensato per portare la qualità di un forno a vapore combinato – tradizionalmente da incasso – in qualsiasi ambiente domestico, dalla cucina alla casa vacanza.

Il linguaggio estetico del forno rende omaggio al Heritage Smeg. Le linee morbide e i dettagli retrò richiamano l’inconfondibile stile degli anni ’50, integrandosi perfettamente nella collezione (R)evolutionary Cooking e arricchendo la gamma 50’s Style, celebre per il design iconico dei frigoriferi FAB. Con una capacità di 30 litri e sei varianti cromatiche – nero, bianco, crema, azzurro pastello, verde pastello e rosso – questo forno combina design iconico e massima funzionalità.

Completamente Made in Italy, il prodotto concentra le performance tipiche dei forni professionali in dimensioni contenute, adattandosi a cucine di ogni tipo. Il cuore del sistema è la piattaforma proprietaria Smeg Galileo Multicooking, che assicura una distribuzione uniforme del calore e sfrutta algoritmi avanzati per offrire dieci modalità di cottura: dalla funzione statica alla ventilata, dalla cottura a vapore puro o combinato fino alla moderna Air Fry. A queste si aggiunge il menu “Chef”, che propone 33 ricette automatiche capaci di impostare in autonomia la combinazione di tempi, temperatura e funzioni in base alla quantità desiderata, permettendo di ottenere con semplicità risultati gourmet anche nelle preparazioni quotidiane.

IL DESIGN COME CULTURA PROGETTUALE

La Menzione d’Onore al Compasso d’Oro International 2025 consacra il forno a vapore da appoggio COF01 come piena espressione della filosofia Smeg, che interpreta il design non come mera estetica, ma come autentica cultura del progetto. Ogni scelta tecnologica nasce dall’ascolto delle esigenze reali, trasformando l’elettrodomestico in un alleato per la cucina di tutti i giorni. Il risultato è un prodotto capace di coniugare semplicità d’uso e qualità gourmet, con un tocco di stile iconico e senza tempo. Con questo forno, Smeg non solo reinventa la cucina, ma celebra un approccio al design che valorizza l’esperienza dell’utente e la tradizione del Made in Italy.

Redazione