DISABILITÀ: APRE IL BANDO PER L’INCLUSIONE SOCIOLAVORATIVA, 15 MILIONI PER FINANZIARE PROGETTI DI FORMAZIONE

ASSESSORE LUCCHINI: MISURE ATTENTE ALL’AUTONOMIA E DIGNITÀ. PER LA PRIMA VOLTA COINVOLTE ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ ACQUISITA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 settembre 2025. Da oggi, lunedì 8 settembre, sino al prossimo 13 ottobre, sarà possibile aderire all’avviso pubblico per il finanziamento di progetti per l’inclusione attiva e l’integrazione socio lavorativa delle persone con disabilità. L’avviso, consultabile sulla piattaforma dei Bandi regionali, sosterrà interventi volti a rendere accessibile e continuativa la dimensione occupazionale nell’ambito dei progetti di vita indipendente per la piena ed effettiva partecipazione nella società.

I progetti saranno rivolti ad adolescenti, giovani e adulti (dai 16 ai 64 anni) con disabilità fisica, psichica o sensoriale residenti o domiciliati in Lombardia in diverse condizioni occupazionali.

INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA, 15 MILIONI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ – Il bando che apre oggi, proposto dall’assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, di concerto con l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi, ha una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma Regionale Lombardia Fse + 2021-2027.

MAGGIOR CONTINUITÀ E PROGRAMMAZIONE PIÙ EFFICACE – “Rinnoviamo una misura – ha dichiarato l’assessore Lucchini – che si estende sul prossimo triennio 2026-2028 e che offrirà ancor maggior continuità e una più efficace programmazione agli operatori. Grazie al nostro consueto modello operativo – ha aggiunto – che valorizza il welfare territoriale e nel solco della ‘Riforma della disabilità’, offriremo una presa in carico multidisciplinare, innovando e personalizzando le misure di intervento sempre più attente alla cooperazione tra pubblico e privato e sempre più consapevoli della necessità di valorizzare talenti e attitudini”.

ATTENZIONE ANCHE PER DISABILITÀ ACQUISITA PER TRAUMA O MALATTIA DEGENERATIVA – “Dopo gli importanti risultati – ha spiegato Lucchini – raggiunti grazie al bando della precedente edizione, che ha permesso di concretizzare 57 progetti regionali, potremo nuovamente finanziare progetti capaci di trasmettere competenze e valore.

Per la prima volta, saranno coinvolte anche le persone con disabilità acquisite a causa di un trauma o per malattie degenerative. Proprio a loro – ha sottolineato – è dedicata una linea di intervento per l’acquisizione di nuove abilità e strategie funzionali all’inserimento/reinserimento nel contesto socio-lavorativo. Tutti i percorsi – ha concluso Lucchini – saranno realizzati dagli Enti beneficiari in partenariato tra loro per promuovere un’autentica alleanza sociale tra Terzo settore ed Enti locali, Servizi di formazione e autonomia, Istituti professionali e Centri socio educativi”.

Il bando è consultabile a questo link.

Redazione