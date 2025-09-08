Dozio (FI) su M5 fino a Monza: «Manca l’ultimo sforzo per avere la copertura completa dell’opera e Regione darà il suo contributo ancora una volta»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 settembre 2025 – «Manca davvero poco per trovare gli ultimi 113 milioni di euro per finanziare completamente la M5 fino a Monza e sono sicuro che Regione e Governo troveranno queste risorse facendo come sempre un ottimo lavoro di squadra». Queste le parole del consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia, dopo che il Comune di Milano ha deciso di trasferire 406 milioni di euro destinati al prolungamento della linea M4 fino a Segrate, al progetto per portare finalmente la metropolitana fino al capoluogo brianzolo a cui Palazzo Marino ha aggiunto altri 70 milioni di euro che inizialmente erano invece messi a bilancio inizialmente per finanziare il deposito dei treni della M1 nel Gallaratese. Gli extracosti nel suo complesso si aggirano intorno ai 589 milioni per portare la Lilla a Monza. Quindi mancano ancora circa 113 milioni di euro.

«Serve giusto l’ultimo sforzo per un’opera che costa complessivamente 1,9 miliardi di euro compresi gli extracosti di 589 milioni di euro – ha proseguito – sono fiducioso e ribadisco ancora una volta quanto questa infrastruttura sia strategica»

Il componente della V Commissione Territorio, infrastrutture e mobilità ha anche sottolineato che «un altro tema su cui dobbiamo tornare a discutere è il prolungamento della metropolitana M2 fino a Vimercate. Farò il possibile secondo il mio ruolo e le mie competenze per provare a sbloccare il progetto che attende la sua realizzazione da decenni nella Brianza Est».