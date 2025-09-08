Festa dell’Unità Milano metropolitana – Programma giorno 4

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 settembre 2025. Programma odierno della Festa dell’Unità di Milano metropolitana che si svolge in Arci Corvetto – Via Oglio 21.
Lunedì 8 settembre
Ore 18:30 “Tempo di ritorno” incontra “Le energie del mondo”
Con gli autori: Ferdinando Cotugno, Gianluca Ruggeri
Con: Eleonora Evi, Saimon Gaiotto, Tommaso Gorini, Caterina Sarfatti
Ore 19.00 – La verità è un fuoco
Con l’autrice: Agnese Pini
Con: Sara Bossa, Luca Costamagna
Ore 20.30 – “Bobo torna alla festa” – Presentazione della mostra dedicata a Sergio Staino
Con il curatore Giovanni Beduschi e con Giuseppe Manni
Ore 21.00 – Ciao Bobo. In ricordo di Sergio Staino
Apre: Luciana Dambra
Con: Paolo Hendel, David Riondino, Claudia Sereni, Michele Serra
Ore 21.00 – Con rabbia e con amore
Con l’autore: Bebo Guidetti
Con: Paolo Cattaneo, Tiziana Elli, La Trape
Modera: Alessandro Braga
Ore 21.00 – Il lupo di Bibbiano
Con l’autore: Luca Bauccio
Con: Simone Negri, Anita Pirovano, Simona Regondi
Modera: Omar Bellicini
Al link il programma completo dei 10 giorni di festa, comprensivo anche di tutti gli eventi di intrattenimento e gli eventi culturali che si svolgeranno nella giornata odierna.
Programma completo: https://www.pdmilano.eu/images/Festa_unita/programma_2025.pdf
