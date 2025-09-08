Festa dell’Unità Milano metropolitana – Programma giorno 4

Di
Redazione
-
0
75

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 settembre 2025. Programma odierno della Festa dell’Unità di Milano metropolitana che si svolge in Arci Corvetto – Via Oglio 21.

Lunedì 8 settembre 

Ore 18:30 “Tempo di ritorno” incontra “Le energie del mondo”

Con gli autori: Ferdinando Cotugno, Gianluca Ruggeri

Con: Eleonora Evi, Saimon Gaiotto, Tommaso Gorini, Caterina Sarfatti

Ore 19.00 – La verità è un fuoco

Con l’autrice: Agnese Pini

Con: Sara Bossa, Luca Costamagna

Ore 20.30 – “Bobo torna alla festa” – Presentazione della mostra dedicata a Sergio Staino

Con il curatore Giovanni Beduschi e con Giuseppe Manni

Ore 21.00 – Ciao Bobo. In ricordo di Sergio Staino

Apre: Luciana Dambra

Con: Paolo Hendel, David Riondino, Claudia Sereni, Michele Serra

Ore 21.00 – Con rabbia e con amore

Con l’autore: Bebo Guidetti

Con: Paolo Cattaneo, Tiziana Elli, La Trape 

Modera: Alessandro Braga

Ore 21.00 – Il lupo di Bibbiano

Con l’autore: Luca Bauccio

Con: Simone Negri, Anita Pirovano, Simona Regondi

Modera: Omar Bellicini

Al link il programma completo dei 10 giorni di festa, comprensivo anche di tutti gli eventi di intrattenimento e gli eventi culturali che si svolgeranno nella giornata odierna. 

Programma completo: https://www.pdmilano.eu/images/Festa_unita/programma_2025.pdf

Redazione

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui