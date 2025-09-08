Giovani Talenti a Eataly Milano Smeraldo: Carlotta Delicato del Ristorante Delicato

Appuntamento mercoledì 24 settembre con un menu d’autore che celebra la materia prima del territorio laziale con rispetto e creatività, in perfetto equilibrio tra tecnica e semplicità

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 settembre 2025. Prosegue il calendario di appuntamenti a cena con il format Giovani Talenti a Eataly Milano Smeraldo, in collaborazione con Identità Golose, durante il quale il ristorante Food&Pizza Theatre ospita i talenti emergenti della cucina contemporanea per serate uniche. Mercoledì 24 settembre, alle ore 20 sarà protagonista Carlotta Delicato, chef del Ristorante Delicato di Contigliano (RI), già premiata come Chef Novità dell’Anno 2022 ai Cook Awards del Corriere della Sera, volto televisivo di Rai1 e vincitrice di Hell’s Kitchen Italia.

Classe 1994, Carlotta Delicato ha iniziato il suo percorso professionale a Cassino, in provincia di Frosinone, prima di cimentarsi ai fornelli di alcuni dei ristoranti più prestigiosi d’Italia e del mondo. La sua è una “cucina essenziale”, capace di valorizzare il territorio e la stagionalità attraverso una ricerca accurata della materia prima, tecniche moderne non invasive e una visione profondamente sostenibile del mestiere di cuoca. Dopo anni di esperienze internazionali, Carlotta ha scelto di tornare in Italia per aprire, insieme al marito Gabriele, il Ristorante Delicato, nel cuore del borgo di Contigliano, fra Terni e Rieti, un luogo in cui arte culinaria, accoglienza familiare e piacere conviviale si fondono in un’unica esperienza.

“La mia è una cucina dove la forza del prodotto locale e della piccola produzione agroalimentare artigianale, viene lasciata libera di esprimere tutto il suo carattere, il suo gusto. Il mio compito è quello di esaltarne la ricchezza naturale, attraverso tecniche apprese nel mio percorso professionale, che non lasciano troppo spazio alla sofisticazione, ma che partono dalla conoscenza profonda della materia prima, per arrivare ad una pienezza elegante e divertente del gusto e ad un senso estetico gentile del piatto”. Così chef Delicato racconta la sua cucina.

Per la cena di Giovani Talenti Carlotta Delicato presenterà un menu inedito. Si inizia con il “Porro Romesco”, un antipasto che esalta la dolcezza vegetale con note affumicate e mediterranee. Si prosegue con il “Bottone di Coniglio”, servito con una mousse fredda al mascarpone, agrumi e fondo bruno: un equilibrio perfetto tra morbidezza, acidità e profondità. Il terzo piatto è la “Quaglia”, farcita con maiale, champignon, uva passa e pane: un’esplosione di sapori caldi e avvolgenti che evocano la cucina delle feste, ma con uno stile essenziale. A chiudere, “Nocciola e Prezzemolo”, una madeleine salata al prezzemolo accompagnata da cremoso alla nocciola, sale e olio extravergine di oliva: un dessert che sovverte le aspettative e dimostra la capacità della chef di giocare con il gusto e con la forma.

La cena è proposta al pubblico al prezzo di 68 € a persona, inclusi vino, acqua e caffè.

È necessaria la prenotazione su www.eataly.it

Giovani Talenti

Il format di cene Giovani Talenti nasce come occasione di incontro per il pubblico con la cucina del futuro, che vede protagonisti i giovani chef più promettenti del panorama italiano, negli spazi di Food & Pizza Theatre, il ristorante al secondo piano di Eataly Milano Smeraldo.

Questi giovani talenti sono i volti del futuro della gastronomia, portatori delle nuove tendenze e dei valori che stanno ridefinendo la cucina d’eccellenza: rispetto per il territorio, sostenibilità ambientale, riduzione dello spreco alimentare, inclusività e valorizzazione dei piccoli produttori. Eataly Milano Smeraldo diventa così il punto di incontro ideale fra tradizione e innovazione, offrendo al pubblico un’esperienza culinaria irripetibile.

