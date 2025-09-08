GIUNTA REGIONE LOMBARDIA RICORDA ARMANI E AMBROSETTI, PRESIDENTE FONTANA PROPONE PER LORO ‘PREMIO ROSA CAMUNA’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 08 settembre 2025. La seduta di oggi della Giunta regionale della Lombardia si è aperta con il ricordo di Giorgio Armani e Alfredo Ambrosetti. Il presidente Attilio Fontana ha proposto ai colleghi di destinare alla memoria del ‘Re della Moda’ e dell’inventore del ‘Forum di Cernobbio’ il ‘Premio Rosa Camuna 2026’, la più importante onorificenza della Regione.

“Entrambi, nei rispettivi ambiti di competenza – ha detto Fontana – hanno lasciato un’impronta forte e indelebile anche e soprattutto a livello internazionale, sempre nel segno dell’esaltazione e del saper fare lombardo”.

Redazione