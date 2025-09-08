GranMilàn Oltrepò 2025

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 8 settembre 2025. Sei pronto a vivere un’esperienza ciclistica indimenticabile immerso nella magia dell’autunno?

Ti aspettiamo il 19 ottobre 2025 per la 8ª edizione della GranMilàn Oltrepò, una manifestazione che unisce sport, natura e scoperta dei pittoreschi borghi dell’Oltrepò Pavese!

6 PERCORSI: 3 STRADA E 3 GRAVEL ADATTI A TUTTI I LIVELLI DI PREPARAZIONE

Puoi scegliere tra il percorso lungo di 200 km, che ti porterà da Lacchiarella attraverso Pavia, le colline e i vigneti dell’Oltrepò, fino a tornare al punto di partenza, o il percorso più breve di 140 km, ideale per chi desidera godersi il paesaggio senza affrontare le salite più impegnative. Per i più avventurosi, ci sono anche le opzioni gravel di 130 km e 90 km, ed i percorsi light strada di 70 km, perfetto per chi preferisce pedalare in modo più rilassato lungo strade secondarie e poco trafficate, oppure il 50 km gravel per percorrere sentieri e strade sterrate in totale relax tra campi e corsi d’acqua.

Un percorso tra storia e natura

Partendo dal Campo Sportivo Comunale di Lacchiarella, i ciclisti attraverseranno la campagna lombarda, passando per Pavia e il suo Castello Visconteo, attraversando il fiume Po al Ponte della Becca, e pedalando tra vigneti, colline e borghi come Montecalvo Versiggia, Zavattarello, Montù Beccaria e Santa Maria della Versa. Lungo il tragitto, sono previsti punti di ristoro e controlli, per ricaricare le energie e godersi appieno il paesaggio autunnale, con le foglie che cadono e i vigneti dai colori caldi.

Percorsi Gravel e Light

Per gli amanti delle strade sterrate e delle avventure più tranquille, ci sono i percorsi gravel di 130 km e 90 km, ideali per scoprire angoli nascosti e sentieri meno battuti. Per chi preferisce un’esperienza più soft, il percorso light strada di 70 km offre un itinerario piacevole e accessibile, senza attraversare il fiume Po, ma comunque ricco di scorci suggestivi, oppure il 50 km light gravel, suggestivo anello escursionistico immerso nel verde che attraversa tratti sterrati, zone agricole e brevi tratti asfaltati nel parco del Ticino

Un evento per tutti!

Che tu sia un ciclista esperto o un appassionato alle prime armi, la GranMilàn Oltrepò è l’occasione perfetta per vivere una giornata all’insegna dello sport, della natura e della convivialità.

Iscriviti, prepara la tua bici e vieni a scoprire le meraviglie dell’Oltrepò Pavese in un’atmosfera autunnale unica!

Non perdere questa occasione!

Segna la data: 19 ottobre 2025. Ti aspettiamo per pedalare insieme tra i colori dell’autunno e le bellezze del territorio.

Pedala con noi e vivi un’avventura indimenticabile!

Iscrizioni da portale ARI Audax