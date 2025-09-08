Il cordoglio dell’Amministrazione Comunale per l’uomo che ha perso la vita sul lavoro a Monza

(mi-lorenteggio.com) Monza, 8 settembre 2025 – Il Sindaco Paolo Pilotto, a nome dell’intera Amministrazione Comunale partecipano al cordoglio per la scomparsa di un uomo di 48 anni, avvenuta questa mattina a Monza, durante l’attività di lavoro in un’azienda metalmeccanica di via A. Mauri.

Il Sindaco si unisce al dolore della famiglia e dei colleghi del lavoratore ricordando quanto l’impegno per promuovere la sicurezza sul lavoro debba continuare ad essere uno sforzo quotidiano e un dovere, a partire dalle stesse Istituzioni.

“Abbiamo il dovere di non abituarci a queste notizie, di non accettarle nella loro crudezza e nel loro carico di dolore: per questo proseguiamo con tenacia tutte le azioni già avviate in collaborazione con la Prefettura e gli Enti preposti affinchè il presupposto primario nello svolgimento dell’attività lavorativa sia la sicurezza, sia nei luoghi di lavoro pubblici sia in quelli privati”.

