Il Tram Vranjes alla MFW con “Firenze in Translation”- P.zza Castello, dal 24 al 29 settembre

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 settembre 2025 – Nel cuore di Milano, quando l’energia della moda pulsa attraverso la città con le passerelle in fermento, Vranjes Firenze presenta Firenze in Translation, la nuova collezione di 8 Eau de Parfum che racchiude l’essenza della città senza tempo. In occasione della Fashion Week, il brand icona dell’arte profumiera italiana, porta il fascino magnetico di Firenze nella metropoli lombarda con un’esperienza sensoriale esclusiva: un viaggio olfattivo a bordo del Tram firmato Vranjes Firenze, che attraverserà Milano per regalare al pubblico un’intensa immersione nelle fragranze della collezione, ispirate alla città che da secoli incanta il mondo con la sua arte, cultura e bellezza senza pari.

Il Tram Vranjes Firenze è accessibile gratuitamente al pubblico dal 24 al 29 settembre previo accredito, con partenza ogni 45 minuti, dalle 11.00 alle 17.00. La durata del percorso è di 30 minuti e include un viaggio di andata e ritorno, senza fermate intermedie, attraverso le zone più iconiche di Milano: Piazza Castello, Foro Bonaparte, Cairoli, Cadorna, Monti, Piazza 6 Febbraio.

Redazione