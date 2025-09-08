NELL’OMELIA DIVERSI RICHIAMI ALLA NUOVA PROPOSTA PASTORALE, “TRA VOI, PERÒ, NON SIA COSÌ – PER LA RICEZIONE DIOCESANA DEL CAMMINO SINODALE”

«CHI SI FA AVANTI SI FACCIA AVANTI PER SERVIRE E CHI VUOLE AFFERMARE SÉ STESSO SIA QUELLO CHE SI METTE A SERVIZIO DEL CAMMINARE INSIEME»

AL TERMINE DELLA CELEBRAZIONE, MONS. DELPINI HA RIBADITO L’IDEA DI UN PELLEGRINAGGIO DEI VESCOVI LOMBARDI A GERUSALEMME A FINE OTTOBRE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 settembre 2025 – Questa mattina, con il Pontificale presieduto in Duomo dall’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, si è aperto ufficialmente il nuovo anno pastorale della Diocesi ambrosiana. Un avvio tradizionalmente fissato all’8 settembre, solennità della Natività della Beata Vergine Maria, patrona della Cattedrale.

Nel corso della celebrazione si è anche svolto il Rito di ammissione di cinque seminaristi al percorso verso l’ordinazione sacerdotale e di sette laici che iniziano il cammino per diventare diaconi permanenti.

Nell’omelia, rievocando la Proposta pastorale pubblicata lo scorso luglio dal titolo “Tra voi, però, non sia così – Per la ricezione diocesana del cammino sinodale”, mons. Delpini ha richiamato alcuni tratti dello stile con cui i cristiani sono chiamati a vivere le relazioni e a prendere le decisioni. «Nella mentalità del mondo – ha detto tra l’altro – conta il prestigio, la fama, la ricchezza, la notorietà. Tra voi però non sia così: quello che conta è abitare quel frammento che è la vita di ciascuno perché viva la propria vocazione a rendere presente Gesù, chiamato Cristo, figlio di Maria».

Richiamando il cammino sinodale che coinvolge la Chiesa universale e quello particolare della Diocesi, l’Arcivescovo ha continuato: «Nella mentalità del mondo i solisti si sentono più importanti del coro, chi vuole affermare sé stesso corre avanti e lascia indietro gli altri. Tra voi però non è così: chi si fa avanti si faccia avanti per servire e chi vuole affermare sé stesso sia quello che si mette a servizio del camminare insieme».

Riferendosi in particolare ai cinque seminaristi e ai sette laici che hanno partecipato al Rito di ammissione, mons. Delpini ha concluso: «Esprimo il mio augurio, la mia gratitudine per tutti coloro che amano questa Chiesa e la sua missione e la servono senza pretendere di essere famosi, senza l’ambizione di essere i primi».

Al termine della celebrazione, poi, l’Arcivescovo ha rimarcato «lo strazio per il dramma delle guerre in atto, di cui non si vede né il senso né la fine», e ha fatto cenno al progetto di un pellegrinaggio dei vescovi lombardi a Gerusalemme, a fine ottobre, che «vorrebbe essere, oltre che una occasione di preghiera, un segno di vicinanza». Il progetto, già annunciato informalmente alcuni giorni fa, verrà ufficializzato e definito dopo la consueta riunione dei vescovi della Conferenza episcopale lombarda, in programma il 17 e 18 settembre a Caravaggio.

Mons. Delpini ha infine espresso «la gioia per la canonizzazione di ieri di Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis». In particolare, ha ricordato che per l’ambrosiano Acutis sarà celebrata in Duomo una Messa di ringraziamento il 13 ottobre alle 21.

Oggi pomeriggio, alle ore 15, nella basilica di Santo Stefano Maggiore (piazza Santo Stefano), l’Arcivescovo presenterà a dipendenti e collaboratori della Curia la Proposta pastorale e consegnerà loro la Carta dei valori. Quest’ultimo documento rappresenta uno dei frutti del percorso sinodale avviato negli ultimi anni in Diocesi: elaborato da una commissione formata da presbiteri, consacrati e laici impegnati negli uffici di Curia, la Carta raccoglie la missione della cosiddetta “Curia allargata”, che comprende non solo gli uffici pastorali e amministrativi della Curia arcivescovile, ma anche gli enti centrali a servizio della Curia stessa e dell’intera Diocesi.

Natività della Beata Vergine Maria

Inizio dell’anno pastorale 2025/2026

Ammissione dei candidati al ministero ordinato

Celebrazione Eucaristica – omelia

Milano, Duomo – 8 settembre 2025

Tra voi, però, non è così: tratti di originalità cristiana

Ct 6,9d-10; Sir 24,18-20; Sal 86 (87); Rm 8,3-11; Mt 1,1-16

Abiùd Eliachim Azor Sadoc

Gli eruditi, secondo quello che capisco io, sono un po’ indispettiti da Abiùd Eliachim Azor Sadoc. Infatti gli eruditi si lamentano con Abiùd Eliachim Azor Sadoc: «Ma voi chi siete? Che cosa avete fatto nella vostra vita? Avete compiuto qualche cosa che meriti di essere ricordato in qualche enciclopedia? Avete dato un contributo alla vita del paese, alla cultura, al benessere? Avete scritto qualche cosa?». Gli eruditi sono indispettiti perché sono nomi a cui non corrispondono notizie e racconti, imprese e pensieri.

Anche la gente che ascolta le letture della messa è un po’ indispettita nei confronti di Abiùd Eliachim Azor Sadoc. Infatti quando la gente sente che si annuncia questo brano del vangelo di Matteo dice: «Che noia? Che cosa vuol dire? di chi si parla?».

Anche i predicatori sono un po’ indispettiti nei confronti di Abiùd Eliachim Azor Sadoc. Infatti i predicatori dicono: «Adesso cosa dico nella predica? Che cosa avete fatto voi che possa essere un messaggio, una parola di esortazione o di ammonimento? Voi non servite a niente, neppure per una predica. Dovrò prendere spunto da altre letture».

Dunque questi nomi sono un po’ antipatici come tanti altri in questo elenco di cui non si sa nulla. Ma Abiùd Eliachim Azor Sadoc si scusano con quelli che li rimproverano e dicono: «Scusateci, è vero, noi non abbiamo compiuto imprese memorabili o detto parole edificanti. Noi siamo ricordati solo perché siamo “figli di …” o “padri di …”. Ciascuno di noi naturalmente ha avuto la sua storia, i giorni di salute e quelli di malattia, i grattacapi per far quadrare i conti e la fierezza dei risultati conseguiti, ciascuno ha avuto i suoi peccati, i suoi momenti di fervore. Ma tutto quello che abbiamo fatto è passato e nessuno se ne ricorda più e non merita di essere ricordato, come le vicende di quasi tutti i figli degli uomini quando passano gli anni.

Una cosa si ricorda di noi: siamo quelli dentro la genealogia, quelli da cui è nato Giuseppe, lo sposo di Maria dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Questa solo è la nostra fierezza e la nostra gloria.

Ecco, questo è quello che possiamo insegnare. Anche noi, come voi, nei giorni del nostro pellegrinaggio sulla terra, siamo vissuti nella persuasione di essere persone qualsiasi, un frammento insignificante di un mondo insensato, senza sapere dove andare, che cosa fare, che cosa sperare, eccetto l’attesa di colui che è stato promesso dai profeti.

Poi, considerando la storia dal punto di vista di Dio, dal punto di vista in cui ora abitiamo nella gloria dei santi, ringraziamo e lodiamo per l’eternità per la rivelazione: per quanto siamo gente insignificante, siamo però quell’umanità in cui il Verbo si è fatto uomo, siamo quell’immensa moltitudine che nessuno può contare, alla quale però il Padre si rivolge chiamando ciascuno per nome: Abiùd Eliachim Azor Sadoc.

Perciò, se volete ascoltare il nostro messaggio, non sottovalutatevi mai. La vita di ciascuno è una vocazione a scrivere il proprio nome nella storia della salvezza, nella storia del desiderio di Dio di salvare tutti, ogni generazione, persino questa generazione che si aggira smarrita sulla terra.

Nella mentalità del mondo contano il prestigio, la fama, la ricchezza, la notorietà. Tra voi però non sia così: quello che conta è abitare quel frammento che è la vita di ciascuno perché viva la propria vocazione a rendere presente Gesù, chiamato Cristo, figlio di Maria.

Perciò, se volete ascoltare il messaggio di noi sconosciuti, Abiùd Eliachim Azor Sadoc, abbiate stima degli altri, non disprezzate nessuno. Nella mentalità del mondo ci sono rivalità e discussioni su chi sia più importante, ci sono pretese di sedere alla destra e alla sinistra del Signore nel suo regno. C’è l’ambizione di farsi riconoscere importanti, di farsi fotografare con i più importanti della storia. Tra voi però non sia così, “ma chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti” (cfr Mc 10,43s). Anche se ti dai tanta importanza, anche tu sei un fratello, una sorella. Contemplando la beata vergine Maria, cantata umile ed alta più che creatura, riconosci quale sia la strada per entrare nel regno, la porta stretta che si apre ai bambini. Non disprezzate nessuno, abbiate stima gli uni degli altri.

Perciò se volete ascoltare il messaggio di noi sconosciuti Abiùd Eliachim Azor Sadoc, che per grazia siamo nella comunione dei santi, camminate insieme, sentitevi parte di un coro, di un popolo perché la storia è confusa, la strada appare tortuosa e aspra, ma tutto comincia nella comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e tutto si compie nella comunione dei santi, perciò camminate insieme. Nella mentalità del mondo i solisti si sentono più importanti del coro, chi vuole affermare sé stesso corre avanti e lascia indietro gli altri. Tra voi però non è così, ma chi si fa avanti si faccia avanti per servire e chi vuole affermare sé stesso sia quello che si mette a servizio del camminare insieme».

Noi che abbiamo ascoltato la pagina del Vangelo e le confidenze e i suggerimenti di Abiùd Eliachim Azor Sadoc vorremmo in questo anno pastorale e sempre recepire anche il messaggio degli sconosciuti della genealogia di Gesù.

Vorremmo camminare insieme, animati da stima vicendevole, avendo stima di noi stessi. Camminare insieme e costruire insieme una comunione più evidente e più lieta nelle nostre comunità: la partecipazione all’eucaristia, l’ascolto dalla parola di Dio ci insegnino le vie per una pratica sinodale delle decisioni, per un ardore condiviso per la missione. Ci offrano gli strumenti per resistere alla tentazione di sopravalutarci, di disprezzare gli altri, di preferire il cammino del protagonista al servizio della comunione.

Camminare insieme sia il convenire di persone libere che si fanno avanti per servire la comunione e la missione della Chiesa in questo tempo, in questo mondo, in questa terra. Perciò ringraziamo questi nostri fratelli che chiedono di essere ammessi tra i candidati al ministero ordinato, come diaconi e come presbiteri: anche per loro è effusa la grazia di essere dentro la genealogia di Gesù perché sia formato il Cristo in tutti. Grazie del vostro farvi avanti, grazie alle famiglie e alle comunità che vi accompagnano perché questo è il dono che noi riceviamo: essere forse gente qualsiasi eppure chiamati per nome per entrare nella storia della salvezza. Perciò ringraziamo anche quelli che si sono preparati in questi anni e prossimamente verranno istituiti nei ministeri istituiti, uomini e donne al servizio della Chiesa. Perciò esprimo il mio augurio, la mia gratitudine per tutti coloro che amano questa Chiesa e la sua missione e la servono senza pretendere di essere famosi, senza l’ambizione di essere i primi. Benedico, ringrazio e incoraggio tutti quelli che vogliono scrivere il loro nome insieme con quelli di Abiùd Eliachim Azor Sadoc.