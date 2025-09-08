Lite furibonda tra due persone, arrivano i Carabinieri e scoprono che uno dei due è un pusher: arrestato

(mi-lorenteggio.com) Chiari (BS), 8 settembre 2025 – I Carabinieri di Chiari sono intervenuti in via Mellini, nel centro della città, a seguito della segnalazione di una furibonda lite tra due persone. Giunti prontamente sul posto, i militari hanno trovato i due uomini in evidente stato di agitazione e, dopo averli separati e riportati alla calma, hanno proceduto a un controllo approfondito. Nel corso dell’ispezione, è stato rinvenuto nel marsupio di uno dei due, un 28enne, un vero e proprio “kit dello spacciatore”: 160 gr di cocaina che venduta al dettaglio ha un valore di circa 16.000 €, 50 gr hashish, un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento delle sostanze e una somma di denaro in contanti di 429 €, ritenuta provento dell’attività di spaccio.