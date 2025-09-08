LODI. DANNEGGIA DUE STATUE RAFFIGURANTI LA BEATA VERGINE MARIA: DENUNCIATO GAMBIANO

Personale delle Volanti della Questura di Lodi ha deferito in stato di libertà un uomo gambiano di 21 resosi responsabile di danneggiamento di due statue religiose rappresentati la Beata Vergine Maria.

La vicenda ha tratto origine ieri mattina, quando alla sala operativa della Questura è giunta la segnalazione di un cittadino, il quale aveva riferito che un uomo, dalla carnagione scura, indossante un paio di anfibi beige, un gubbino nero e un berretto da baseball verde, stava danneggiando un manufatto, raffigurante la Madonna, sita all’incrocio tra via Battisti e via Milite Ignoto. Giunti sul posto, i poliziotti hanno constatato l’effettivo danneggiamento della statua, notando anche alcuni vasi contenenti piante rovesciati a terra.

Subito dopo, gli operanti si sono diretti presso la “Casa Madre e generalizia delle Figlie dell’Oratorio”, sita in via Gorini, dove era stato segnalato un altro danneggiamento di una statua raffigurante la Beata Vergine Maria. I poliziotti, appena arrivati, hanno notato, accanto alla statua danneggiata, la presenza di un uomo, poi risultato essere un gambiano di 21 anni, con precedenti per violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, dalle fattezze e dall’abbigliamento del tutto compatibile a quello dell’autore del primo danneggiamento. L’uomo dava subito in escandescenza, proferendo frasi confuse. In quel contesto, i poliziotti apprendevano da due dipendenti della struttura, come l’uomo fosse poco prima entrato nel cortile della struttura e, senza alcun motivo, aveva rovesciato a terra la statua, corredando il gesto con parole offensive.

Per tali ragioni, l’uomo è stato condotto in Questura per una compiuta identificazione e successivamente denunciato per il danneggiamento.

Si precisa che gli elementi a carico dell’indagato dovranno essere vagliati dal Giudice nel corso del procedimento penale, che versa attualmente nella fase delle indagini preliminari e durante il quale opera a suo favore la presunzione di non colpevolezza.