Milano Certosa District. Fino al 31 ottobre, una ricca programmazione gratuita e aperta alla città

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 settembre 2025 – Fino al 31 ottobre Milano Certosa District – al centro di un importante presenta una ricca programmazione che alternerà, dal martedì al sabato, numerosi appuntamenti settimanali tra musica, cinema, sport e divertimento.

Tutti gli appuntamenti sono ad accesso gratuito.

Il programma completo e aggiornato su www.certosadistrict.com

Milano Certosa District celebra così il rientro in città con un ricco programma di eventi aperti al pubblico, rafforzando ulteriormente la sua identità come centro culturale dinamico e punto di riferimento per la comunità locale. Questo palinsesto variegato non solo consolida il legame con i residenti del quartiere, ma si propone anche di attrarre nuovi visitatori e curiosi, offrendo uno spazio di incontro, creatività e scambio per tutti coloro che desiderano esplorare e vivere Milano tutti i giorni della settimana.

Il palinsesto presentato si inserisce perfettamente nel contesto di un crescente impegno del “distretto dei talenti” verso i tre pilastri che ne costituiscono l’identità: Food, Music e Arts.

Programmazione settimanale:

MARTEDÍ

Dalle ore 20:00

Proiezioni cinematografiche nel nuovo cortile polifunzionale del Pennellificio (via Varesina 177)

Accesso libero e gratuito.

Ogni settimana su www.certosadistrict.com verrà pubblicata la programmazione aggiornata. In caso di pioggia, l’appuntamento verrà rimandato alla settimana successiva.

Aperture serali:

Bottega Botturi (Viale Carlo Espinasse 154) con menù promo panino e bevanda a 10€ Ristorante Abba (Via Varesina 177) con menù degustazione special di 4 portate a 55€ (bevande escluse) LaFa (Via Varesina 204)

MERCOLEDÍ

Dalle ore 18:00

Post Office da Shallo (Via Varesina 189)

Aperitivo con musica

GIOVEDÍ

Dalle ore 18:00

Post Office Parkour da Club Giovanile Milano (Via Antonio Raimondi 15)

Spritz & Gin Tonic a 5€ (solo per le prime 2 ore). Playlist curate dallo staff di CGM

VENERDÍ

Dalle ore 18:00

Musica dal vivo al 204 (Via Varesina 204)

Musica dal vivo con band che si alterneranno ogni settimana, dando vita ogni volta ad un’esperienza unica, tra contaminazioni e mix tra generi diversi.

Aperture serali:

Tana (Via Varesina 204) Ammare (Via Varesina 204) LaFa (Via Varesina 204)

SABATO

Alle ore 11:00

Yoga in Forgiatura (Via Varesina 162)

Accesso gratuito con prenotazione obbligatoria al seguente link eventbrite.com.

Posti limitati. Sarà necessario portare il proprio tappetino.

Dalle ore 18:00

Musica dal vivo al 204 (Via Varesina 204)

Musica dal vivo con band che si alterneranno ogni settimana, dando vita ogni volta ad un’esperienza unica, tra contaminazioni e mix tra generi diversi.

Dalle 18:30 alle 20:30

Degustazione special da LaFa (Via Varesina 204)

Kebab a scelta (6€) e calice di vino (6€)

Aperture serali: