MILANO IDROSCALO CELEBRA LA GRANDE CUCINA DI STRADA

Con la 106ª tappa della 9° edizione dell’International Street Food – Truck Edition

Un milione di visitatori e il debutto su Rai 2 con Il Trono del Gusto dal 20 settembre

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 settembre 2025. Dal 12 al 14 settembre 2025, l’Idroscalo di Milano si trasformerà in un autentico paradiso per gli amanti del gusto, ospitando la 106ª tappa della 9° edizione dell’International Street Food – Truck Edition, la manifestazione itinerante che ha rivoluzionato il concetto di cibo di strada in Italia.

Un’edizione particolarmente significativa: proprio a Milano si festeggerà il milionesimo visitatore, simbolo del crescente successo e dell’apprezzamento da parte del pubblico.

Il Lungolago (ingresso Porta Maggiore) accoglierà per tre giorni migliaia di ospiti in un viaggio tra cucine e culture da tutto il mondo. L’appuntamento prenderà il via venerdì 12 settembre dalle ore 18.00 fino a mezzanotte, mentre sabato 13 e domenica 14 settembre si potrà vivere l’atmosfera dell’evento dalle 12.00 fino alla mezzanotte. L’ingresso è gratuito.

Ideato e curato da Alfredo Orofino, presidente dell’A.I.R.S. – Associazione Italiana Ristoratori di Strada, l’International Street Food è diventato negli anni un punto di riferimento assoluto del settore, toccando oltre 200 città italiane ogni anno e offrendo una proposta gastronomica ricca, inclusiva e sempre attenta alla qualità. «Festeggiare il traguardo di un milione di visitatori proprio a Milano Idroscalo è per noi motivo di grande orgoglio – afferma Alfredo Orofino –. Questo luogo ci ha sempre accolto con entusiasmo e rappresenta il contesto ideale per condividere un passaggio così importante».

Passeggiare tra gli stand e i food truck dell’International Street Food significa compiere un viaggio multisensoriale attraverso i cinque continenti. Dal dolce ungherese al churrasco brasiliano, passando per tacos, bombette pugliesi e arrosticini abruzzesi, ogni proposta racconta una cultura e una tradizione. Non mancheranno la cucina siciliana con le sue specialità generose, i sapori intensi dell’Argentina firmati Casa de Campo, la tradizione romana e la cremosa pasta mantecata, i fritti croccanti di Don Fritto, le ciambelle artigianali del panificio Petriglia, le grigliate brasiliane di Smell Brasil Churrascheria e Picanhia, le note speziate della cucina thai, i burritos e i tacos messicani di Mexican Food, le tapas spagnole di El Torito, fino ai comfort food internazionali come il classico hot dog. Il percorso sarà arricchito da bombette pugliesi e smash burger per gli amanti dei sapori decisi. Ad accompagnare ogni piatto, un’attenta selezione di birre artigianali italiane, europee e internazionali renderà l’esperienza completa e indimenticabile.

Dopo aver conquistato piazze e città in tutta Italia, l’International Street Food debutta in televisione. Da sabato 20 settembre 2025, alle ore 9.45 su Rai 2, andrà in onda Il Trono del Gusto, un docu-reality in otto puntate prodotto da RG Factory. Alfredo Orofino guiderà il pubblico alla scoperta dei retroscena, delle sfide e delle emozioni di questo fenomeno culturale e sociale. La prima puntata sarà ambientata a Belvedere Marittimo (CS), suggestivo borgo calabrese scelto come cornice per l’esordio in TV. «Lo street food è molto più di un panino servito da un truck: è cultura, identità e passione. Con Il Trono del Gusto portiamo sul piccolo schermo i sapori delle piazze italiane e le storie delle persone che lo rendono unico», commenta Orofino.

L’appuntamento di Milano sarà vissuto in contemporanea anche a Ortona e Merano nello stesso weekend, per poi proseguire a Recanati dal 19 al 21 settembre. Un calendario che conferma la vitalità di un progetto capace di animare città da nord a sud e celebrare il cibo come patrimonio culturale condiviso.

Redazione