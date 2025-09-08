“Montagne al Cinema” e serata “Montagna a 360°” a Darfo Boario Terme (BS)

(mi-lorenteggio.com) Darfo Boario Terme, 8 settembre 2025 – Serata “Montagne a 360°” organizzata dalla Conferenza Stabile delle Sezioni CAI di Valle Camonica e Sebino in programma giovedì 11 settembre alle ore 20,30 presso il Cinema Garden Multivision – Darfo Boario Terme (BS): durante la serata verranno svelati i nomi dei protagonisti e il programma della 19esima edizione di “Montagne al Cinema” che si terràdal 9 al 30 ottobrepresso il Cinema Garden Multivision a Darfo Boario Terme (BS)
