PALAZZO MARINO. DOMANI LA FIRMA DEL PROTOCOLLO D’INTESA “NO WOMEN NO PANEL”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 settembre 2025 – Domani, martedì 9 settembre, alle ore 18, in Sala Arazzi a Palazzo Marino, si terrà firma del protocollo d’intesa “No Women No Panel – Senza donne non se ne parla”.

La cerimonia sarà aperta dai saluti istituzionali della vicesindaco del Comune di Milano, Anna Scavuzzo, di Nadia Nigris, Vice Direttrice Generale della Fondazione Accademia Teatro alla Scala, di Silvia Calandrelli, Direttrice Rai Per la Sostenibilità – ESG e di Simona Agnes, Consigliera di Amministrazione Rai.

Seguiranno gli interventi delle rettrici Donatella Sciuto (Politecnico di Milano), Elena Beccalli (Università Cattolica del Sacro Cuore), Marina Brambilla (Università degli Studi di Milano) e Giovanna Iannantuoni (Università degli Studi di Milano – Bicocca e presidente CRUI).

L’evento sarà moderato dal giornalista della RAI Tgr Lombardia, Andrea Silla.

Redazione