Polizia Locale. Scurati (Lega): “Come già anticipato dalla Lega finanziati i Comuni milanesi in graduatoria”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 settembre 2025 – “Con la delibera approvata oggi in Giunta regionale vengono stanziati ulteriori 3,5 milioni di euro che consentono di finanziare tutte le richieste presentate dai Comuni lombardi al bando 2025 per la Polizia Locale. Una notizia importante per il milanese, dove 55 Comuni riceveranno risorse per acquistare nuove dotazioni, mezzi e tecnologie a supporto dei propri agenti”.

Lo dichiara Silvia Scurati, consigliere della Lega in Consiglio regionale della Lombardia, firmataria dell’ordine del giorno, da 3 milioni di euro, per scorrere la graduatoria del bando dedicato ai Comuni approvato nel luglio scorso e che porta ora a 6 milioni di euro la dotazione complessiva della misura.

“In provincia di Milano – precisa Scurati – saranno finanziati tra gli altri i progetti dei Comuni di Castano Primo, Magenta, Novate Milanese, Cornaredo, Garbagnate Milanese, Sedriano, Senago, Cassano d’Adda, Bareggio, Pero, Cerro Maggiore, Mediglia, Turbigo, Vittuone, Cisliano, Boffalora Sopra Ticino, Vanzaghello, Robecchetto con Induno, Cusago e il Parco del Ticino per un totale di oltre 910mila euro. Si tratta di investimenti che permetteranno alle amministrazioni di dotarsi di veicoli ecologici, body cam, dash cam, etilometri, droni e altre strumentazioni fondamentali per presidiare meglio il territorio e rispondere alle richieste di sicurezza dei cittadini”.

La Lega – conclude Scurati – continua a lavorare per dare ai Comuni lombardi gli strumenti necessari per tutelare i cittadini e rendere più sicuri i nostri paesi e le nostre città”.

