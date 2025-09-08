PREMI BALZAN 2025: ANNUNCIATI A MILANO I QUATTRO VINCITORI DEL PREMIO PER LE SCIENZE E LA CULTURA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 settembre 2025 – Oggi a Milano le Presidenti della Fondazione Balzan “Premio” Maria Cristina Messa e del Comitato Generale Premi Balzan Marta Cartabia hanno annunciato i vincitori dei Premi Balzan 2025 per le scienze e la cultura, due nelle scienze fisiche e naturali e due nelle scienze umane.

La democrazia, l’arte, il tempo e la terapia genica sono i quattro ambiti disciplinari nei quali è stata effettuata la selezione delle candidature e rappresentano sfere di conoscenza e di attività molto attuali e importanti per il progresso dell’umanità.

I vincitori dei quattro Premi Balzan 2025

■ Josiah Ober (USA) – Università di Stanford, per Scienze dell’antichità: democrazia ateniese rivisitata

■ Rosalind Krauss (USA) – Columbia University, per Storia dell’arte contemporanea

■ Christophe Salomon (Francia) – Laboratoire Kastler Brossel di Parigi, per Atomi e misura ultraprecisa del tempo

■ Carl H. June (USA) – Perelman School of Medicine – Università della Pennsylvania, per Terapia genica o con cellule geneticamente modificate

La scelta si è basata sulla validità, attualità e coerenza delle ricerche, individuando fattori specifici di eccellenza che potranno contribuire alla comprensione del nostro mondo e del nostro tempo, promuovendo l’avanzamento della conoscenza senza confini, secondo i principi ispiratori della Fondazione Balzan.

Il criterio adottato è quello dell’interdisciplinarità, nella convinzione che solo l’incrocio fecondo tra saperi e ricerche di ambiti diversi può consentire di affrontare le complessità dei problemi che la natura e la società pongono.

Le quattro materie premiande cambiano ogni anno e vengono prescelte nelle due categorie delle lettere, scienze morali e arti e delle scienze fisiche, matematiche, naturali e medicina. La rotazione delle materie si accompagna alla individuazione di filoni di ricerca nuovi o emergenti.

Il valore di ciascun Premio è di 750.000 franchi svizzeri (circa 800.000 euro), la cui metà va destinata a progetti di ricerca svolti da giovani studiosi.

I Premi Balzan 2025 verranno consegnati a Berna il 14 novembre alla presenza della Presidente del Consiglio nazionale della Confederazione svizzera Maja Riniker.

Alla conclusione dell’annuncio dei vincitori del Premio Balzan 2025, la Presidente del Comitato generale Premi, Marta Cartabia, ha annunciato le materie premiande del prossimo anno, 2026:

■ La scienza sociale della tecnologia digitale

■ Studi ebraici

■ Polimeri biodegradabili da fonti rinnovabili

■ Evoluzione molecolare: decodificare schemi ricorrenti di cambiamento genomico.

Nel 2026 verrà assegnato anche il Premio speciale per l’umanità, la pace e la fratellanza tra i popoli.

Le motivazioni dei Premi Balzan 2025

a Josiah Ober per Scienze dell’antichità: democrazia ateniese rivisitata

per le sue ricerche pionieristiche e influenti ben oltre l’ambito accademico sull’origine e il funzionamento della democrazia ateniese nell’età classica, di cui ha individuato i fattori di successo con un originale approccio interdisciplinare, confrontandola costantemente con il presente e inserendola nel dibattito sociopolitico attuale

a Rosalind Krauss per Storia dell’arte contemporanea

per gli eccezionali risultati accademici e per il suo ruolo fondamentale nell’affermazione dell’arte contemporanea come campo di ricerca

a Christophe Salomon per Atomi e misura ultraprecisa del tempo

per avere dato un contributo pioneristico, aprendo la strada all’applicazione degli atomi ultra-freddi, alla realizzazione di orologi atomici che hanno rivoluzionato la misura del tempo

a Carl H. June per Terapia genica o con cellule geneticamente modificate

Carl June ha inventato e sviluppato una terapia con cellule geneticamente modificate (cellule CAR-T) che ha curato tumori ematologici mortali ed è promettente per il trattamento di malattie autoimmuni e di alcuni tumori solidi. Il suo lavoro ha aperto la strada a un nuovo campo della terapia cellulare e della biologia sintetica con un ampio impatto sulla medicina

I numeri del Premio Balzan dal 1961 ad oggi

■ Premi annuali assegnati: 171

dei quali: nelle materie umanistiche 90 – nelle materie scientifiche 81

■ persone: 189, di 32 nazioni

■ valore premi conferiti fino al 2024: 105.475.000 franchi svizzeri

di cui investiti in ricerca 41.750.000

La Fondazione Internazionale Balzan è stata creata nel 1957 per sostenere la cultura, le scienze e le più meritevoli iniziative umanitarie, di pace e fratellanza tra i popoli. Le candidature provengono da istituzioni accademiche e culturali di tutto il mondo appositamente interpellate. I vincitori dei Premi Balzan destinano la metà del Premio a progetti di ricerca, svolti da giovani scienziati e umanisti. La Fondazione Internazionale Balzan opera attraverso due sedi istituzionali, una a Milano e una a Zurigo. La Balzan “Premio” di Milano, attraverso il suo Comitato Generale Premi composto da membri di fama internazionale provenienti da tutta Europa, sceglie le materie da premiare e seleziona le candidature. La Balzan “Fondo”, con sede a Zurigo, amministra il patrimonio lasciato da Eugenio Balzan.