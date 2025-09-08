Questi gli appuntamenti della Giunta della Regione Lombardia in programma oggi, lunedì 8 settembre

(mi-lorenteggo.com) Milano, 8 settembre 2025.
ALZATE BRIANZA/CO, ASSESSORE FERMI A FIERA ZOOTECNICA
L’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, partecipa alla Fiera Zootecnica di Alzate Brianza (Como).
– ore 9.30, Fiera Zootecnica (via Santuario, 290 – Alzate Brianza/CO), area espositiva.
——
MILANO, ASSESSORE LUCCHINI PORTA SALUTI ISTITUZIONALI A PROGETTO DICOGIOVANI
L’assessore della Regione Lombardia a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, porta, all’Università Statale di Milano, i saluti istituzionali al Progetto Dicogiovani.
– ore 16, Università degli Studi di Milano (via Festa del Perdono – Milano), Aula 302.
——
BRESCIA, SOTTOSEGRETARIO PICCHI A CONVEGNO ‘FARE RETE SU DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO’
Il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, partecipa alla tavola rotonda ‘Fare rete sui disturbi dell’apprendimento: l’abbandono scolastico e le devianze giovanili’.
– ore 16.15, Aula Magna università di Ingegneria (via Branze, 38 – Brescia).
——
MONTE ISOLA/BS, ASSESSORE MAIONE A FESTA DI SANTA CROCE A CARZANO
L’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Giorgio Maione, partecipa, a Monte Isola (Brescia), alla giornata inaugurale della Festa di Santa Croce, in programma fino al 14 settembre. Nell’ambito dell’iniziativa anni i borghi di Carzano e Novale si trasformano in un’esplosione a cielo aperto di migliaia di fiori di carta realizzati a mano dagli abitanti.
– ore 17, chiesa di San Giovanni (località Carzano – Monte Isola/BS).
——
GONZAGA/MN, ASSESSORE BEDUSCHI A CERIMONIA CONSEGNA ATTESTATI OPERATORI LAVORAZIONI CASEARIE
L’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, partecipa, a Gonzaga (Mantova), nell’ambito della Fiera Millenaria, alla cerimonia dei caseifici mantovani a cura di Ial e del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano. Durante la serata la consegna degli attestati ai nuovi operatori delle lavorazioni casearie.
– ore 20, Fiera Millenaria (via Fiera Millenaria, 15 – Gonzaga/MN), Arena Spettacoli.