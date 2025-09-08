RunAble 2025 nel Parco di Monza: la corsa – camminata non competitiva e inclusiva per la Giornata mondiale della vista

L’associazione FreeMoving organizza sabato 4 ottobre la seconda edizione dell’iniziativa adatta a tutte le età per sensibilizzare sulla disabilità visiva in occasione della Giornata mondiale della vista. Con percorsi da 5 e 10 km, sarà una mattinata di sport, solidarietà e divertimento. Tante le novità per grandi e piccoli. Le iscrizioni sono già aperte.

(mi-lorenteggio.com) Monza, 8 settembre 2025 – Dopo il successo di partecipazione della prima edizione, torna la RunAble, la corsa-camminata non competitiva che unisce sport, inclusione e sensibilizzazione. Sabato 4 ottobre sarà una giornata adatta a tutti – adulti, bambini, atleti, sportivi amatoriali e famiglie – per muoversi insieme con un obiettivo comune: promuovere la prevenzione delle malattie oculari e sostenere chi convive con una disabilità visiva.

L’evento, organizzato da ASD APS FreeMoving, invita a uno stile di vita attivo e consapevole ma lancia anche un chiaro messaggio: insieme possiamo guardare più lontano. Aps Freemoving nasce a Monza nel 2016 dal desiderio di Luca Aronica e Antonella Inga, coppia (nello sport e nella vita) di para-atleti, di creare una realtà capace di promuovere autonomia, realizzazione e inclusione per persone con disabilità visiva attraverso lo sport – agonistico e amatoriale – il movimento e attività ed eventi aperti a tutti. L’associazione promuove anche attività sportive inclusive con le scuole elementari.

Perché RunAble a ottobre – Ogni anno, il secondo giovedì di ottobre, si celebra la Giornata mondiale della vista, un’occasione importante per ribadire quanto sia fondamentale prendersi cura della propria salute oculare. Gli occhi sono un bene fragile e prezioso che merita attenzione e protezione in ogni fase della vita. Molte patologie si sviluppano silenziosamente, senza segnali evidenti, e quando i sintomi compaiono il danno può essere già permanente. Per questo è essenziale adottare un approccio preventivo: controlli oculistici regolari possono fare la differenza.

Luca Aronica, fondatore dell’associazione FreeMoving e para-atleta non vedente: «La RunAble è nata con l’intento di invitare alla prevenzione delle patologie oculari ma anche per sensibilizzare sulle persone che, come me, convivono con una disabilità visiva Lo scorso anno sono arrivate oltre 200 persone al Parco di Monza e quest’anno invitiamo tutti, sportivi, appassionati e intere famiglie e gruppi di amici a prendervi parte, per contribuire a celebrare la Giornata mondiale della vista ma anche per sostenere i numerosi progetti della nostra associazione, dedicati a non vedenti e ipovedenti. Chi non potrà esserci, se lo desidera può comunque darci una mano. La quota di iscrizione ci aiuterà a promuovere attività dedicate ai disabili visivi».

Antonella Inga, presidente e fondatrice di FreeMoving, atleta paralimpica ipovedente e campionessa italiana di salto in lungo. «Abbiamo scelto una corsa non competitiva come strumento per diffondere il valore di ciò che facciamo, dalle discipline sportive agonistiche e amatoriali alle tante attività nel tempo libero, sino a proposte inclusive e adatte a tutti. È il modo più immediato per coinvolgere tante persone e condividere insieme lo spirito di FreeMoving, di partecipazione e inclusione: più siamo, più possiamo fare».

LA CORSA

L’appuntamento per la seconda edizione della RunAble è alle ore 10.00 nel Parco di Monza, con partenza unicada viale dei Tigli, poco prima dell’ingresso di Porta Monza. I partecipanti potranno però scegliere tra due percorsi accessibili e certificati FIDAL: 5 km (blu) o 10 km (rosso).

Sono previsti premi per i primi tre classificati di entrambe le distanze.

Tutti potranno correre – o camminare – in una grande festa dello sport che ha anche l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere le attività dell’associazione FreeMoving dedicate alle persone non vedenti o ipovedenti.

I PERCORSI DI RUNABLE

Il giorno dell’evento i partecipanti potranno scegliere tra un percorso di 5 km (di colore blu) e uno di 10 km (di colore rosso), evidenziati da cartelli dislocati ai 6 ingressi del Parco di Monza e segnalati lungo il tracciato da indicazioni visive e tattili.

I tracciati sono misurati e certificati da FIDAL, Federazione Italiana di atletica leggera.

LE FORMULE DI ISCRIZIONE

Biglietto standard (dai 13 anni ai 64 anni): 10 euro

Biglietto ridotto (dai 6 ai 12 anni e over 65): 5 euro

Biglietto Formula Family – 2 adulti più 2 bambini (tra i 6 e i 12 anni): 20 euro

I bambini con meno di 5 anni partecipano all’evento gratuitamente.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE

Le iscrizioni alla corsa non competitiva si potranno effettuare dal sito www.asdfreemoving.it compilando il relativo form o scrivendo a runable@asdfreemoving.it entro il 28 settembre 2025.

Il giorno della corsa sarà comunque possibile l’iscrizione entro le ore 9. Sul sito www.freemoving.it si possono trovare tutti i dettagli del regolamento.

Tutti coloro che si iscriveranno riceveranno il pettorale e il pacco gara (da ritirare direttamente allo stand dedicato il 4 ottobre) con tanti gadget offerti dagli sponsor.

Attività e laboratori – Alla corsa nel Parco di Monza ci saranno anche i para-atleti di FreeMoving con le loro guide. Altri atleti-guida saranno a disposizione di ipovedenti e non vedenti che vorranno prendervi parte.

Associazione Nigstagmo Italia e Fondazione Don Gnocchi – Per i bambini sono in programma attività di animazione e giochi. È prevista la partecipazione dell’associazione Nigstagmo e Ipovisione Italia, nata nel 2021 da alcuni genitori di bambini affetti da nistagmo (ipovisione con movimento ritmico degli occhi). I volontari saranno presenti con un banchetto e proporranno laboratori inclusivi. Sarà allestito anche uno spazio curato dalla Fondazione Don Gnocchi di Pessano con Bornago.

Saranno presenti anche campioni paralimpici, tra cui Antonella Inga, di ritorno dai Campionati Mondiali di atletica in India, che si terranno in India, a Nuova Delhi, dal 27 settembre al 5 ottobre 2025. Sarà possibile mettersi alla prova in diverse discipline sportive, con percorsi fisici e sensoriali sotto-benda.

Possibilità di ristoro – A conclusione della corsa camminata per i partecipanti ci sarà la possibilità di ristorarsi. Con una formula del costo di 5 euro, si potrà pranzare insieme con un hot dog con patatine fritte, una bibita o in alternativa una birra.

Patrocini e sponsor – La corsa-camminata ha il patrocinio di Sport e Salute Lombardia, Comitato Italiano Paralimpico di Regione Lombardia, Fispes – Federazione Italiana sport paralimpici e sperimentali e Uisp Comitato di Monza Brianza, Rotary Club Monza Villa Reale. Main sponsor BrianzAcque, Decathlon Club, Affari e Sport di Villasanta e Lecco, Studio Shani.

Chi è FreeMoving – Asd Aps FreeMoving è un’associazione di Monza nata nel 2016 e iscritta al Registro Unico del Terzo Settore (Runts) dal 2023. Promuove autonomia, realizzazione e inclusione per persone con disabilità visiva attraverso lo sport – agonistico e amatoriale – il movimento e attività ed eventi aperti a tutti. Propone oltre 20 discipline sportive con un team di allenatori e accompagnatori. Ha una squadra di para-atleti che partecipa a campionati e competizioni del circuito nazionale e internazionale Fispes e di altre federazioni sportive e annovera un gruppo affiatato di giovani atleti-guide volontarie. Propone corsi, individuali e di gruppo, di aiuto all’autonomia, attività di orto sensoriale e turismo accessibile per persone non vedenti e ipovedenti; svolge percorsi di educazione civica nelle scuole e team building per invitare tutti a mettersi alla prova con una vita a quattro sensi; organizza aperitivi e cene al buio, esperienze sensoriali e campi estivi inclusivi.

